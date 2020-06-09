Открывают пять пляжей на Обском море в Новосибирске. Пока чистят берег

Спасатели завершили подготовительные работы на пяти официальных пляжах Новосибирска. Объекты могут быть открыты после снятия карантина.
Речь идет о Бугринском пляже, «Звезда» и трех пляжах в парке культуры и отдыха «У моря Обского».
Спасатели МАСС очистили дно от стволов деревьев и крупных камней, убрали консервные банки и битые бутылки. Осталось только взять пробы воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.
Спасатели напоминают о запрете купания на водоемах в черте города и на акватории Обского водохранилища.