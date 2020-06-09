Открывают пять пляжей на Обском море в Новосибирске. Пока чистят берег

Дата начала купального сезона-2020 пока не объявлена — как только снимут карантин и возьмут пробы воды.

В Новосибирске пять пляжей готовят к открытию. В Бердске на пляжи вышли 17 мая

Спасатели завершили подготовительные работы на пяти официальных пляжах Новосибирска. Объекты могут быть открыты после снятия карантина.

Речь идет о Бугринском пляже, «Звезда» и трех пляжах в парке культуры и отдыха «У моря Обского».

Спасатели МАСС очистили дно от стволов деревьев и крупных камней, убрали консервные банки и битые бутылки. Осталось только взять пробы воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.

Спасатели напоминают о запрете купания на водоемах в черте города и на акватории Обского водохранилища.