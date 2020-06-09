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Открывают пять пляжей на Обском море в Новосибирске. Пока чистят берег

20:06 09.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Дата начала купального сезона-2020 пока не объявлена — как только снимут карантин и возьмут пробы воды.

Открывают пять пляжей на Обском море в Новосибирске. Пока чистят берег
В Новосибирске пять пляжей готовят к открытию. В Бердске на пляжи вышли 17 мая

Спасатели завершили подготовительные работы на пяти официальных пляжах Новосибирска. Объекты могут быть открыты после снятия карантина.

Речь идет о Бугринском пляже, «Звезда» и трех пляжах в парке культуры и отдыха «У моря Обского».

Спасатели МАСС очистили дно от стволов деревьев и крупных камней, убрали консервные банки и битые бутылки. Осталось только взять пробы воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.

Спасатели напоминают о запрете купания на водоемах в черте города и на акватории Обского водохранилища.

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