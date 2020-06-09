«Это конец»: раскаялся Михаил Ефремов в смертельном пьяном ДТП. «Пусть все будет по закону» 

«Никто отмазывать его не собирается. Ефремов ответит за все, что натворил. Он готов к реальному сроку. Он готов ответить», заявил актер Иван Стебунов, первым приехавший на место аварии.

8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу»

Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в грузовикМихаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в грузовик

Ночная авария с участием Михаила Ефремова, в которой погиб человек, обернулась волной ненависти не только против горе-водителя, но и против его друга — экс-мужа Марины Александровой, актера Ивана Стебунова. Очевидцы разглядели, что он якобы находился в машине Ефремова, а значит, пустил его пьяным за руль и теперь должен нести ответственность как соучастник.

— Откуда это пошло, я не понимаю. Нас с женой не было в его джипе, мы приехали на место аварии за три минуты до Сергея Гармаша, — рассказал kp.ru Стебунов, который после бессонной ночи все еще не может прийти в себя. — Послушайте, как было дело. Мне позвонила одна актриса, сказала, мол, так и так, Миша в беде. Мы были недалеко, быстро подъехали. Были еще несколько коллег, а вот членов семьи не было — жена с детьми сейчас на даче. Потом уже ночью мы оставили Михаила Олеговича в больнице…

— Он получил травмы?

— Нет, он цел. Но его надо было осмотреть на всякий случай.

— Что случилось в тот вечер, как же он пьяным сел за руль?

— Ну как, как… Я не знаю. Как это бывает — выпил, сел за руль.

— Он вообще понимает, что натворил?

— Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю — «Ты чего?!». А он сидит, прислонил голову к окну: «Ваня, все. Это конец». Конечно, он осознает свою вину. Сказал: «Пусть все будет по закону».

— То есть он готов понести наказание по всей строгости?

— Да. Никто отмазывать его не собирается. Ефремов ответит за все, что натворил. Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку. Он готов ответить.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель фургона серьезно пострадал. Его экстренно госпитализировали. Утром стало известно, что мужчина скончался.

Сам Ефремов в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии. Его задержала полиция. Однако во вторник СМИ сообщили, что артиста отпустили под подписку о невыезде.