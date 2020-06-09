09.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

«Это конец»: раскаялся Михаил Ефремов в смертельном пьяном ДТП. «Пусть все будет по закону» 

19:57 09.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
0

«Никто отмазывать его не собирается. Ефремов ответит за все, что натворил. Он готов к реальному сроку. Он готов ответить», заявил актер Иван Стебунов, первым приехавший на место аварии.

Это конец: раскаялся Михаил Ефремов в смертельном пьяном ДТП. Пусть все будет по закону 
8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу»

Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в грузовикМихаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в грузовик

Ночная авария с участием Михаила Ефремова, в которой погиб человек, обернулась волной ненависти не только против горе-водителя, но и против его друга — экс-мужа Марины Александровой, актера Ивана Стебунова. Очевидцы разглядели, что он якобы находился в машине Ефремова, а значит, пустил его пьяным за руль и теперь должен нести ответственность как соучастник.

— Откуда это пошло, я не понимаю. Нас с женой не было в его джипе, мы приехали на место аварии за три минуты до Сергея Гармаша, — рассказал kp.ru Стебунов, который после бессонной ночи все еще не может прийти в себя. — Послушайте, как было дело. Мне позвонила одна актриса, сказала, мол, так и так, Миша в беде. Мы были недалеко, быстро подъехали. Были еще несколько коллег, а вот членов семьи не было — жена с детьми сейчас на даче. Потом уже ночью мы оставили Михаила Олеговича в больнице…

— Он получил травмы?

— Нет, он цел. Но его надо было осмотреть на всякий случай.

— Что случилось в тот вечер, как же он пьяным сел за руль?

— Ну как, как… Я не знаю. Как это бывает — выпил, сел за руль.

— Он вообще понимает, что натворил?

— Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю — «Ты чего?!». А он сидит, прислонил голову к окну: «Ваня, все. Это конец». Конечно, он осознает свою вину. Сказал: «Пусть все будет по закону».

— То есть он готов понести наказание по всей строгости?

— Да. Никто отмазывать его не собирается. Ефремов ответит за все, что натворил. Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку. Он готов ответить.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель фургона серьезно пострадал. Его экстренно госпитализировали. Утром стало известно, что мужчина скончался.

Сам Ефремов в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии. Его задержала полиция. Однако во вторник СМИ сообщили, что артиста отпустили под подписку о невыезде.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Посадят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обсервацию для приезжих россиян отменят в Крыму вместе с ограничениями 15 июня
20:30 09-06-2020
Обсервацию для приезжих россиян отменят в Крыму вместе с ограничениями 15 июня
Пропавшую 2-летнюю девочку сутки искали в Пермском крае. Нашли живой
20:19 09-06-2020
Пропавшую 2-летнюю девочку сутки искали в Пермском крае. Нашли живой
Открывают пять пляжей на Обском море в Новосибирске. Пока чистят берег
20:06 09-06-2020
Открывают пять пляжей на Обском море в Новосибирске. Пока чистят берег
"Это конец": раскаялся Михаил Ефремов в смертельном пьяном ДТП. "Пусть все будет по закону" 
19:57 09-06-2020
Убил педофила и сел на скамью подсудимых Владимир Санкин в Уфе
19:43 09-06-2020
Убил педофила и сел на скамью подсудимых Владимир Санкин в Уфе
Ozon открывает фулфилмент-фабрику в "PNK Парк Толмачево" в Новосибирске
19:30 09-06-2020
Ozon открывает фулфилмент-фабрику в
БердскПоймали сбившего 11-летнюю девочку на "зебре" водителя красной Skoda в Бердске
19:20 09-06-2020
Поймали сбившего 11-летнюю девочку на
"Смертельное голосование": отказались работать на поправках в Конституцию члены избиркомов Новосибирска 3
19:02 09-06-2020
То есть никто сейчас не умер? Видео Михаила Ефремова после смертельного ДТП опубликовано в Сети
18:47 09-06-2020
То есть никто сейчас не умер? Видео Михаила Ефремова после смертельного ДТП опубликовано в Сети
Пособие 6752 рубля на детей до 1,5 лет ежемесячно будут получать 310 тыс. семей
18:45 09-06-2020
Пособие 6752 рубля на детей до 1,5 лет ежемесячно будут получать 310 тыс. семей