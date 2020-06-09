Пропавшую 2-летнюю девочку сутки искали в Пермском крае. Нашли живой

СКР возбудил уголовное дело об исчезновении ребенка. Он ушел со двора частного дома, оставшись без присмотра родителей.

В Пермском крае найдена пропавшая 2-летняя девочка

Следственными органами СКР по Пермскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 2-летней девочки в посёлке Лемзер Усольского района по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что вечером 8 июня 2020 года 2-летняя девочка гуляла во дворе частного дома без присмотра взрослых. Вечером родители обнаружили, что ребенка нет. С заявлением о безвестном исчезновении дочери они обратились в полицию.

Незамедлительно к месту происшествия выехал руководитель следственного управления Сергей Юрьевич Сарапульцев, который возглавил работу следственно-оперативной группы из числа следователей территориального следственного отдела, сотрудников отдела криминалистики следственного управления и сотрудников полиции.

Следователи совместно с сотрудниками полиции осмотрели все домовладения в населенном пункте, где пропала девочка и допросили всех жителей. На месте развернута работа передвижной криминалистической лаборатории, оснащенной высокотехнологичной техникой. Обследованы водоемы. В поисках были задействованы беспилотные летательные аппараты и служебные собаки.

Днем 9 июня 2020 года во время проведения широкомасштабных поисковых мероприятий девочка была найдена волонтерами. В ближайшее время она будет осмотрена медицинскими работниками.

В поисках, которые на прекращались ночью, приняли участие сотрудники регионального следственного управления, полиции, МЧС, Росгвардии, волонтеры и местные жители.

Следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения малолетней.