Застолье устроили полицейские в закрытом на карантин кафе в Сочи

В заведение полицейские приехали на служебных авто, как минимум двое из них должны были находиться совсем на другом посту.

Сочинские полицейские устроили застолье в закрытом на карантин кафе

Стали известны подробности служебной проверки, которую проводят в управлении МВД Дагомыса (Краснодарский край).

Сотрудники МВД, находясь при исполнении, настолько утомились, что решили снять стресс в местном кафе, которое было закрыто на карантин. Разумеется, для таких клиентов сделали исключение.

В заведение полицейские приехали на служебных авто, как минимум двое из них должны были находиться совсем на другом посту, передает НТВ.

Какое наказание ждет полицейских, которые во время дежурства решили расслабиться, пока неизвестно. Впрочем, вариантов немного — либо выговор, либо увольнение.