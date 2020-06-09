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Застолье устроили полицейские в закрытом на карантин кафе в Сочи

21:29 09.06.2020 Фото: НТВ
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В заведение полицейские приехали на служебных авто, как минимум двое из них должны были находиться совсем на другом посту.

Застолье устроили полицейские в закрытом на карантин кафе в Сочи
Сочинские полицейские устроили застолье в закрытом на карантин кафе

Стали известны подробности служебной проверки, которую проводят в управлении МВД Дагомыса (Краснодарский край).

Сотрудники МВД, находясь при исполнении, настолько утомились, что решили снять стресс в местном кафе, которое было закрыто на карантин. Разумеется, для таких клиентов сделали исключение.

В заведение полицейские приехали на служебных авто, как минимум двое из них должны были находиться совсем на другом посту, передает НТВ.

Какое наказание ждет полицейских, которые во время дежурства решили расслабиться, пока неизвестно. Впрочем, вариантов немного — либо выговор, либо увольнение.

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От редакции

Пожурят?

Аноним, 09 июня 2020 22:13
НВР:
Пожурят, да ещё и наградят.
Путинские полицаи во всей красе.

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