Путин поздравил Грефа: Лучшим в мире банком признали Сбербанк

Путин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком

Президент России Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с признанием финансовой организации лучшим мировым банком. Такое заявление российский лидер сделал во вторник, 9 июня, сообщает Сайт Кремля.

В ходе рабочей встречи Греф сообщил главе государства, что Сбербанк был признан «лучшим банком мира за последние пять лет с точки зрения создания акционерной стоимости». По словам главы финансового агломерата, банк вошел в десятку всех компаний мира по этому показателю.

«Это объективная оценка того, что вами сделано. Но самую главную оценку дают ваши клиенты внутри страны, за рубежом, те, кто обслуживается в ваших «дочках» зарубежных», — отметил Путин.

Греф также доложил президенту, что Сбербанк провел рефинансирование кредитов россиян на общую сумму около 1 трлн рублей.

О том, что российская финансовая организация возглавила рейтинг банков мира по созданию акционерной стоимости, стало известно 25 мая. Специалисты компании Boston Consulting Group (BCG) оценили средний совокупный годовой доход акционеров за 2015–2019 годы. У Сбербанка он составил 41%.

Банк обогнал в том числе Adidas и Adobe, входящих в первую десятку, а среди банков — китайский Bank of Ningbo со средней доходностью 25,4%.

Дословно

В.Путин: Герман Оскарович, добрый день!

Г.Греф: Владимир Владимирович, добрый день!

В.Путин: Знаю, что хотели рассказать о текущей работе. Знаю также, и мы с Вами об этом говорили, что перед нашими финансовыми, тем более ведущими, учреждениями в сегодняшней непростой ситуации очень много задач. Но знаю, что Вы с этими задачами справляетесь. Так понимаю, что Вы хотели бы рассказать, как это у Вас получается.

Прошу Вас.

Г.Греф: Владимир Владимирович, спасибо большое.

Действительно у нас был очень непростой период в прошедшие три месяца. Начиная с февраля мы уже так или иначе столкнулись с проблемой пандемии. Март, апрель, май – это, наверное, одни из самых тяжёлых месяцев за весь период моей работы в банке. И конечно, мы ощутили в полной мере всё влияние кризиса, и с точки зрения финансовых показателей мы вынуждены были формировать большое количество резервов. Мы примерно на 25 процентов снизили объём чистой прибыли и сформировали по сравнению с прошлым годом примерно в три раза большее количество резервов.

Конечно, весь этот период времени шла огромная работа по реструктуризации кредитов. Мы реструктурировали порядка 1 триллиона рублей кредитов юридическим лицам и порядка 120 миллиардов рублей кредитов физическим лицам. С таким объемом реструктуризации нам никогда не доводилось сталкиваться ранее, поэтому, конечно, вся команда работала под огромным напряжением. Мы немножко недооценили поток в наши отделения, потому что когда началась пандемия, мы сократили до 30 процентов наших офисов и отработали три первых дня с таким количеством. Оказалось, что у нас начались очереди. И мы вынуждены были сначала до 60 процентов увеличить количество работающих офисов, потом до 90 процентов. Фактически весь этот период времени порядка 150 тысяч человек в банке отработали на передовой.

Я хотел бы, конечно, сказать спасибо большое всем сотрудникам, и рядовым сотрудникам, которые весь этот период времени помогали нашим клиентам. Фактически мы не допустили никаких сбоев, у нас не было очередей, мы сократили количество продаваемых продуктов в офисах с тем, чтобы ни в коем случае не создавать заторы и не способствовать распространению пандемии. Поэтому в целом, конечно, период был очень тяжелый. Это, наверное, про сложности.

Теперь про то, что мы видим сейчас, наверное, более важно. Мы видим, что, несмотря на все эти сложности, июнь складывается лучше наших ожиданий. Сегодня я получил за прошлую неделю отчет по количеству работающих терминалов малого бизнеса, собственно, по ним можно судить об активности, осталось неработающими только 10 процентов терминалов. В период кризиса, собственно говоря, всего 25 процентов терминалов работало, а сейчас практически 90 процентов работает, и неделя к неделе, мы видим, идет достаточно быстрое восстановление по целому ряду субъектов Федерации. Практически почти стопроцентное восстановление произошло, несколько областей, мы даже ввели такой рейтинг – объемы восстановления областей. По целому ряду областей, три области, в которых сто процентов восстановления произошло уже. Мы видим, темп растет.

Второе. Немножко лучше, чем мы ожидали, идет восстановление работы малого бизнеса. И те программы, которые были приняты, удивительно, но за пять месяцев мы нарастили портфель малого бизнеса на 10 процентов, а выдали всего кредитов на 16 процентов больше, чем за пять месяцев прошлого года. Конечно, в период пандемии это можно объяснять только теми льготными программами, которые были приняты, потому что, конечно, произошел обрыв кредитования.

В целом сейчас ситуация выглядит несколько лучше, чем мы ожидали. Если мы ожидали в этом году предварительно падение темпов роста ВВП на уровне 6–7 процентных пунктов, то сегодня мы ожидаем несколько лучше, чем прогнозирует Центральный банк и Правительство. Наша оценка – примерно минус 4,2 – минус 4,5.

В.Путин: Минус?

Г.Греф: Минус 4,2 – минус 4,5 по концу года. То есть это значительно лучше, чем ожидали изначально, конечно, при условии, что не будет второй волны.

В.Путин: В Европе у наших коллег падение где-то на 14 процентов, по-моему, ожидается. Да?

Г.Греф: Они ожидают минус 7,5 процентов примерно по году, если в целом брать год.

За этот период времени, да, там даже больше, за эти три месяца у них падение более 20 процентов. Мы ожидаем, что российская экономика в целом справится лучше, чем европейская, чем американская. Американцы планируют тоже примерно от 6 до 7 процентов падение по году в среднем. Поэтому это такая, может быть, неплохая новость.

Второе – спрос на ипотечные кредиты. Мы не ожидали тоже такого восстановления спроса. Программа, которая была принята под 6,5 процентов, мы приняли специальное снижение 6,4 – для всех каналов и 6,1 процент – ипотека через онлайн каналы. Мы сегодня выдаем 50 процентов всей ипотеки через онлайн каналы. 6,1 процента – ипотечный кредит. Такого исторически никогда в России не было. Без государственной поддержки ставка ипотечного кредита сегодня средняя 7,7 процента, что тоже достаточно низко.

Мы видим, конечно, что очень точные меры были предприняты Центральным банком. В период очень сложной ситуации они приняли решение о снижении ставки рефинансирования, что, в общем, повлекло снижение ставок на кредитном рынке, и это очень сильно помогло восстановлению всем предприятиям. И должен сказать, что ЦБ принял вовремя очень программы, связанные с поддержкой банков, были снижены требования по риск-взвешенным активам, и в общем и целом все это было сделано точно вовремя, и это очень сильно помогло нам преодолеть проблемы. Поэтому в целом, я думаю, что мы должны год пройти значительно лучше, нежели мы предполагали, при условии, опять, конечно, оговорка должна быть, мы не понимаем, будет ли вторая волна, что будет осенью. Но в целом пока при том, что я уже сказал ранее в отношении сложностей, которые мы увидели в эти три месяца, ситуация складывается лучше, чем мы ожидали. То есть наши прогнозы были несколько более пессимистичны.

И наши онлайн сервисы, конечно, очень сильно оказались востребованны в этот период времени мы увеличили объем операций через онлайн каналы до 60 процентов по целому ряду продуктов. Скажем, ипотеки три месяца у нас выдавалась только в онлайне, и мы подключали другие банки, у которых нет полностью электронного сервиса по выдаче ипотеки, и мы фактически обеспечивали и регистрацию договоров через «Росреестр», и подачу всех документов через наш электронный канал. Получилось так, что все наши предыдущие вложения в этот период времени очень сильно помогли.

И, наверное, последнее, о чем бы хотел сказать в этой части. Для нас была очень важной новость в этом году – Сбербанк был признан лучшим банком мира за последние пять лет с точки зрения создания акционерной стоимости. Мы вошли в десятку всех компаний мира по созданию акционерной стоимости. Это, конечно, тоже результат работы всей команды. У нас 300 тысяч людей работает. Это, конечно, для всей команды был очень важный момент. Поэтому будем надеяться, что мы этот период времени тоже пройдем и поможем всем нашим клиентам справиться с трудностями, с которыми пришлось столкнуться.

В.Путин: Герман Оскарович, я поздравляю Вас, всех сотрудников Сбербанка России с этим результатом. Это объективная оценка того, что Вами сделано. Но самую главную оценку дают Ваши клиенты внутри страны, за рубежом, те, кто обслуживается в Ваших зарубежных «дочках». Уверен, что оценки тоже положительные.

Знаю, что нашим основным финансовым учреждениям, в том числе Сбербанку, непросто приходится при решении задач сегодняшнего дня. Вы сами об этом сказали, наши финансовые учреждения при поддержке финансовых властей, прежде всего Центрального банка, отчасти Правительства Российской Федерации в целом работают очень эффективно, ритмично, не то, что без всяких сбоев, демонстрируя самые лучшие образцы и финансовой дисциплины, и организации административных режимов, предоставляете новые сервисы для своих клиентов.

Вообще, это очень взвешенная, спокойная, я бы даже сказал несколько консервативная, но надежная работа финансовой системы в целом и основных финансовых учреждений. Банк обслуживает большое количество предприятий самых разных отраслей производства, самых разных, от того, как вы это делаете, зависит их экономическое и финансовое самочувствие, это очень важно. Ну и, конечно, работа с гражданами не только по ипотеке, но и по потребительским кредитам – самая большая сеть у Сбербанка. И, конечно, от того, как вы выполняете свои функции, свои задачи, в значительной степени зависит и в прямом смысле этого слова финансово-политическое настроение людей. Потому что от того, как встречают, как провожают в банке, какие сервисы предоставляют, и каким качеством с людьми работают, от этого, конечно, очень многое зависит. Так что Вам всего самого доброго, хочу Вас поблагодарить за то, что было сделано в предыдущий период.