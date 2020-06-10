Апокалипсис 4 июля 2020 года принесет новые пандемии и стихийные бедствия. Грядет Парад планет

В 2020-м начинается новый планетарный цикл, когда все “медленные” и большие планеты собираются в одном угловом секторе Солнечной системы. Как показывает историческая практика на Земле такое астрологическое событие отражается глобальными войнами, революциями, эпидемия и стихийными бедствиями.

“Парад планет” состоится уже грядущим летом

Что произойдет 4 июля 2020 года с планетой

Самым критическим для планеты моментом станет 4 июля 2020 года, когда Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон соберутся практически в одну линию:

Идеального математического выравнивая, конечно, не будет – его никогда не было за всю историю Солнечной системы. Тем не менее, угловая дуга, в которой будут сгруппированы планеты, будет исключительно небольшой: такого не было не только за жизнь текущих поколений, но и за всю письменную историю человечества.

Нечто подобное было в Солнечной системе в 1982-м году, когда Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон тоже собрались на одной стороне Солнца от солнца внутри угловой дуги размером 95 градусов.

Астрономам это противостояние было известно за много лет вперед, поэтому в преддверии необычного планетарного события было выпущено много книг-страшилок, самая нашумевшая из которых называлась «Эффект Юпитера».

Что думают астрологи

Ряд астрологов прогнозируют, что 4 июля 2020 года жители Земли могут столкнуться с концом света. В указанную дату впервые за историю наблюдений планеты Солнечной системы должны выстроиться в одну линию.

Своего рода “парад планет” состоится уже грядущим летом, притом отклонение в линии окажется минимальным, чего прежде не фиксировалось. Ряд экспертов опасаются, что выстраивание небесных тел Солнечной системы в одну линию грозит вспышками на Земле новых пандемий, высока вероятность разного рода стихийных бедствий. Схожие события имели место в 1982 году, когда планеты сгруппировались с одной стороны от Солнца, находясь внутри дуги в 95 градусов. Тогда астрологи предвидели события и рассказали о рисках масштабных землетрясений. В числе доводов имелся тот факт, что перепады гравитации оказывают значительное воздействие на литосферу, также наблюдаются изменения в электромагнитных полях, развиваются магнитные бури.

Влияние парада планет на Землю

Особых катастроф в 1982-м, после парада планет, не случилось, тем не менее, с 1980-го года сейсмическая и вулканическая активность прыгнула процентов на 100 и трясло все десятилетие, начиная от извержения Сент-Хеленс и заканчивая землетрясением в Армении в 1988-м году.

Сработала и астрология: война в Афганистане, бойкот Олимпиады, Чернобыль, распад СССР и прочие прелести, которые произошли только на участке суши, ограниченной территорией СНГ.

И все это произошло при том, что группировка планет вписывалась в угол 95%, в то время как 4 июля 2020 года угол будет градусов тридцать, если не меньше. Поэтому любителям сейсмологии в течении всего лета будет что обсуждать – трясти будет везде и со страшной силой.

В районе этой даты произойдут, скорее всего, и какие-то глобальные социально-политические события, к которым будет иметь отношения не только астрология. Так, все конспирологи помнят шум вокруг 23 сентября 2017-го года, когда планеты (Луна, Юпитер, Солнце, Меркурий, Марс, Венера) заняли позицию, указанную в Откровении.

Источник: pronedra