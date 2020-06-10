10.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Апокалипсис 4 июля 2020 года принесет новые пандемии и стихийные бедствия. Грядет Парад планет

11:23 10.06.2020 Фото: Flickr
16 45

В 2020-м начинается новый планетарный цикл, когда все “медленные” и большие планеты собираются в одном угловом секторе Солнечной системы. Как показывает историческая практика на Земле такое астрологическое событие отражается глобальными войнами, революциями, эпидемия и стихийными бедствиями.

Апокалипсис 4 июля 2020 года принесет новые пандемии и стихийные бедствия. Грядет Парад планет
“Парад планет” состоится уже грядущим летом

Что произойдет 4 июля 2020 года с планетой

Самым критическим для планеты моментом станет 4 июля 2020 года, когда Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон соберутся практически в одну линию:

Идеального математического выравнивая, конечно, не будет – его никогда не было за всю историю Солнечной системы. Тем не менее, угловая дуга, в которой будут сгруппированы планеты, будет исключительно небольшой: такого не было не только за жизнь текущих поколений, но и за всю письменную историю человечества.

Нечто подобное было в Солнечной системе в 1982-м году, когда Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон тоже собрались на одной стороне Солнца от солнца внутри угловой дуги размером 95 градусов.

Астрономам это противостояние было известно за много лет вперед, поэтому в преддверии необычного планетарного события было выпущено много книг-страшилок, самая нашумевшая из которых называлась «Эффект Юпитера».

Что думают астрологи

Ряд астрологов прогнозируют, что 4 июля 2020 года жители Земли могут столкнуться с концом света. В указанную дату впервые за историю наблюдений планеты Солнечной системы должны выстроиться в одну линию.

Своего рода “парад планет” состоится уже грядущим летом, притом отклонение в линии окажется минимальным, чего прежде не фиксировалось. Ряд экспертов опасаются, что выстраивание небесных тел Солнечной системы в одну линию грозит вспышками на Земле новых пандемий, высока вероятность разного рода стихийных бедствий. Схожие события имели место в 1982 году, когда планеты сгруппировались с одной стороны от Солнца, находясь внутри дуги в 95 градусов. Тогда астрологи предвидели события и рассказали о рисках масштабных землетрясений. В числе доводов имелся тот факт, что перепады гравитации оказывают значительное воздействие на литосферу, также наблюдаются изменения в электромагнитных полях, развиваются магнитные бури.

Влияние парада планет на Землю

Особых катастроф в 1982-м, после парада планет, не случилось, тем не менее, с 1980-го года сейсмическая и вулканическая активность прыгнула процентов на 100 и трясло все десятилетие, начиная от извержения Сент-Хеленс и заканчивая землетрясением в Армении в 1988-м году.

Сработала и астрология: война в Афганистане, бойкот Олимпиады, Чернобыль, распад СССР и прочие прелести, которые произошли только на участке суши, ограниченной территорией СНГ.

И все это произошло при том, что группировка планет вписывалась в угол 95%, в то время как 4 июля 2020 года угол будет градусов тридцать, если не меньше. Поэтому любителям сейсмологии в течении всего лета будет что обсуждать – трясти будет везде и со страшной силой.

В районе этой даты произойдут, скорее всего, и какие-то глобальные социально-политические события, к которым будет иметь отношения не только астрология. Так, все конспирологи помнят шум вокруг 23 сентября 2017-го года, когда планеты (Луна, Юпитер, Солнце, Меркурий, Марс, Венера) заняли позицию, указанную в Откровении.

Источник: pronedra

Мнение читателей
6
17
3
19
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Переживем?

Аноним, 20 мая 2020 15:48
и че тута гадать по дате сразу видно 4 июля день ненавистных всему миру сша . Сценарий простой или распад сша потом вулкан йелустоун или наоборот третьего не дано.
Аноним, 20 мая 2020 16:12
в последнее время слушать астрологов стало так интересно, что никакое рен тв не надо) Особенно меня поразил Павел Глоба, который в последнем ролике полторы недели назад стал расхваливать Ленина в смысле построения новой государственности в России...астролог сказал, что не случайно не удалось провести голосование по поправкам в конституцию 22 апреля, в день рождения Ильича, это знак ) потому что уже с нового 2021 года начнется возрождение идей необольшевизма и всё чаще начнут обращаться к ленинским работам в области государственного строительства) и что Россия с 2030 года практически построит новую государственность на основе идей необольшевизма и наступит эпоха очередного расцвета для нашей страны... учитывая , что Глоба никогда не отличался симпатией к коммунистам, это очень смелый прогноз) и главное - россиянам еще предстоят очень тяжелые ближайшие три года , с большими потерями во всех политических и социально экономических сферах ...и до 2030 года будем еще "отходить от потерь"...
Поросёнок Пётр, 21 мая 2020 02:01
По количеству белиберды, с умным видом выданной в медиапространство за последние 30 лет, с Глобой конечно соперничать сложно
Аноним, 21 мая 2020 10:55
Нечто подобное было в Солнечной системе в 1982-м году...
=====================
Это да-а! В тот год умер генсек Брежнев и история СССР покатилась к закату.
Аноним, 20 мая 2020 16:16
Только-только пережили (может - не все)) кометный конец света 29 апреля, так тут новая напасть.
Они там сговорились что ли?
Дато, 20 мая 2020 17:20
Да,событие конечно уникальное, тревожно и волнительно... В такие моменты стараюсь думать о хорошем и еще помогают слова из одной уникальной книги...Радостное сердце благотворно,как лекарство, а пораженный (унылый) дух иссушает кости...Главное настрой)))
Ирина, 20 мая 2020 17:31
НВР: Не вижу повода для переживаний. Ведь на это событие мы никак не сможем повлиять. А значит зачем переживать.
Анжела, 27 мая 2020 18:17
Единственный умный комментарий. Поддерживаю на 100%
Аноним, 20 мая 2020 23:50
Опять конец света. Когда следующий кто знает?
Аноним, 21 мая 2020 00:03
Астрономы точно издеваются .Конец счета в 1000 ,1034,1660,2011,2012 и 29 апреля .СКОЛЬКО МОЖНО!!!ХВАТИТ ПИСАТЬ ВСЁ ВРЕМЯ СТАТЬИ О КОНЦЕ СВЕТА!Если не перестаните я за себя не отвечаю!!!!!!
Поросёнок Пётр, 21 мая 2020 01:58
Я уже на своём веку столько "концов света" пережил, товарищи астрологи, ну, сколько можно обманывать? Давайте уже настоящий, что бы уж наверняка.
Аноним, 21 мая 2020 08:11
Я "на своём веку" столько пережила прогнозов от Поросёнка о конце страны, что и не сосчитаешь.
Аноним, 21 мая 2020 10:58
а как же зарабатывать астрологам? Чем больше туману, тем слаще бутерброд!
анна, 22 мая 2020 02:51
НВР: ну если уж планеты взялись за нас то не знаю переживем ли. в откровении написано что и бедстаия будут страшные и звезды с неба упадут и луна уйдет с небосвода . поэтому мы все уже сейчвс живем как последний день.ни цели ни планов ни перспектив.день прошел-сытые да и ладно.а это не правильно-ни патриотизма ни в ком нет ни целей.все знаем что и страны-то нет. просто живем и в космос не отправляем никаких чистых добрых сердечных мыслей ни молитв -ничего. пустота.и негатив .и это по-видимому надоело земле ведь недаром говорят как таких только земля носит. мы стали злые жестокие бессердечные и воинственные-только слышно-там убили изнасиловали сожгли взорвали.а руководители так вообще выдают- надо готовится к войне .посейдон ждет своего часа взорвать мир.вот за это все нам и преподносит космос сюрпризы и толи еще будет.
Марк, 01 июня 2020 17:07
НВР:
Неизвестно! Вот такого начитаешься и боятся будешь!
Аноним, 07 июня 2020 17:36
Кто-нибудь мне объяснит при чем тут распад СССР, отмена Олимпиады и война в Афганистане? В 1982 году вообще ничего не произошло!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выплаты по 12 130 руб начал Пенсионный фонд временным опекунам в Бердске, Новосибирске, России
12:03 10-06-2020
Выплаты по 12 130 руб начал Пенсионный фонд временным опекунам в Бердске, Новосибирске, России
БердскКак отметят День России жители Бердска: План на 12 июня
12:00 10-06-2020
Как отметят День России жители Бердска: План на 12 июня
Скончались мужчина 54 лет и женщина 57 лет от коронавируса за сутки на 10 июня в Новосибирской области. Всего 46 жертв COVID-19
11:47 10-06-2020
Скончались мужчина 54 лет и женщина 57 лет от коронавируса за сутки на 10 июня в Новосибирской области. Всего 46 жертв COVID-19
Собирали бомбы ради терракта трое 14-летних подростков в Красноярском крае
11:45 10-06-2020
Собирали бомбы ради терракта трое 14-летних подростков в Красноярском крае
Плюс 106 заболевших COVID-19 за сутки на 10 июня в Новосибирской области. Всего больны 3 858
11:40 10-06-2020
Плюс 106 заболевших COVID-19 за сутки на 10 июня в Новосибирской области. Всего больны 3 858
Выдают по 200 тыс. рублей вместо земли многодетным семьям в Новосибирской области
11:30 10-06-2020
Выдают по 200 тыс. рублей вместо земли многодетным семьям в Новосибирской области
Где место иконы в квартире? Куда и рядом с чем запрещено размещать иконы?
11:25 10-06-2020
Где место иконы в квартире? Куда и рядом с чем запрещено размещать иконы?
Апокалипсис 4 июля 2020 года принесет новые пандемии и стихийные бедствия. Грядет Парад планет 16
11:23 10-06-2020
Апокалипсис 4 июля 2020 года принесет новые пандемии и стихийные бедствия. Грядет Парад планет
Увеличилось количество мошенничества с ипотекой при покупке жилья, отмечают коллекторы
11:19 10-06-2020
Увеличилось количество мошенничества с ипотекой при покупке жилья, отмечают коллекторы
74% родителей уверены в отрицательных результатах на ЕГЭ из-за коронавируса
11:17 10-06-2020
74% родителей уверены в отрицательных результатах на ЕГЭ из-за коронавируса