Как будут выдавать аттестат за 9 класс в 2020 году, если отменили ОГЭ?

15 мая в большинстве регионов выставляют итоговые оценки в школьные аттестаты. Что нужно для получения аттестата в девятом классе и кому он пригодится, разъясняет «Парламентская газета».
Последний шанс исправить балл
По общему порядку, чтобы получить аттестат, выпускникам девятых классов нужно успешно сдать Основной государственный экзамен (ОГЭ). В программе два обязательных испытания — русский язык и математика, а также ещё два предмета по выбору (география, информатика, биология, химия и другие).
Но в этом году, с учётом эпидемиологической ситуации и переходом на дистанционное обучение Министерство просвещения приняло решение отменить ОГЭ. Аттестаты девятиклассникам выдадут на основании итоговых годовых отметок. Этот же формат, кстати, касается и выпускников 11-х классов, которые не планируют поступать в вуз — им тоже не нужно сдавать ЕГЭ, в аттестат пойдут годовые школьные оценки.
Вопросы, связанные с аттестацией в 2020 году, можно задать на горячей линии Минпросвещения 8 800 200 91 85.
ОГЭ отменили навсегда?
В следующем учебном году формат завершения девятого класса вернётся к прежнему. «Рассматривать перспективу отмены ОГЭ я бы не стала», — сказала «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Это связано с тем, по её словам, что ОГЭ выступает своеобразной подготовкой к ЕГЭ. «Да, в период эпидемии эта мера, отмена ОГЭ, была востребована, потому что мы исходим, прежде всего, из позиции сбережения здоровья наших детей. Но это исключение из правил», — подчеркнула сенатор.
Она также отметила, что перспектив отмены ОГЭ для тех, кто не планирует идти в десятый класс и затем поступать в вуз, также пока не просматривается.
Когда будет выпускной
В конце апреля Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения учебного года. Обучение 9-х и 11-х классов ведомство посоветовало завершить до пятого июня. Окончательное решение о том, когда и в каком формате будут подведены итоги и прозвучат последние звонки, принимают власти субъектов РФ.
Как поступить в колледж
Аттестат на выходе из девятого класса свидетельствует о получении основного общего образования. Он является своеобразным «пропуском» в 10-й класс, то есть он нужен для перехода на следующую, третью ступень — среднего (полного) общего образования.
Кроме того, наличие основного общего образования является условием для поступления в колледж, училище или техникум, то есть получения среднего профессионального образования.
Конкурсный отбор в такие учреждения проводится по среднему баллу аттестата. Вступительные испытания обычно сдают те, кто выбрал творческие профессии: музыкант, дизайнер, художник и т.д. Также экзамен проводят на специальностях, требующих от учеников определённых физических или психологических качеств (например, в спортивном или военном училище).
Сроки вступительной кампании в колледжах определяют власти регионов. В большинстве её старт запланирован на 20 июня. Документы от абитуриентов будут принимать до 10-15 августа, но каждое учебное заведение может при необходимости продлить этот срок до 25 ноября.
Точные списки документов учебные заведения публикуют на своих сайтах. Первым делом нужно заполнить заявление о поступлении, для чего понадобятся паспорт, аттестат, при наличии — документы о личных достижениях (победы и призовые места в олимпиадах и чемпионатах) и льготах (например, статус инвалидности, многодетной семьи и пр.).
После рассмотрения заявления абитуриенту направляют ответ: рекомендован он к зачислению или нет. В случае положительного ответа нужно направить пакет документов (как правило, оригиналы или копии тех документов, которые указывались в заявлении).
Подавать заявления и документы в этом году можно в том числе дистанционно: по электронной почте или на региональном портале госуслуг (в Москве, например, заявление можно будет заполнить на сайте mos.ru).
Я как родитель номер один не доволен системо образования от слова "СОВСЕМ".
Нет
И сейчас часть детей с хорошим интеллектом, мыслительные процессы у них в норме. И тогда хватало неучей Я училась в обычном классе. Для таких классов было характерно, что хорошо учились несколько человек, остальные не напрягались, списывали. Учителя тоже не блистали, в основном, средненькие были. Были и хорошие. А сейчас разве не так? В моё время тройку просто так не ставили, это была оценка, её надо заработать. Сейчас её можно получить за одно слово, за просто так. Дети привыкают к халяве и перестают работать. Поэтому сейчас менее грамотное поколение растёт. Сказывается на образовании и то, что больше пофигистов стало среди учителей, родителей и учеников. Кто хочет нормального образования для своих детей, то не стоит возлагать надежды на школу. Нужно процесс этот брать в свои руки. И либо самим расширять знания детей, либо звать на помощь специалистов. А как по другому сейчас? Тем более я не вижу в Бердске ни одной школы, в которой бы обучение было на голову выше остальных. Есть отдельные учителя, но они погоды не делают.
Что есть, то есть. У 45-50-летних какое-то сплошное нытьё и непонимание, что время другое. А детишки читают Интернет, который, в отличие от книг, особо не подвергается редактированию и корректуре. Он же во многом заменяет им учителей и память.
Да
Ага
Не очень
С одной стороны - халява плиз, учиться не надо, лафа. Сам помню себя в том безрассудном и драйвовом возрасте.
Но есть и другая сторона: помогая дочке с уроками, ты автоматически становишься сторонником либерастов, пособником в разложении системы образования, ведь они позже смогут доказать, что уровень образования из-за дистанционности не изменился; не помогая, ты становишься снова либерастом, ибо неграмотное население нужно правителям. И так, и так ты действуешь в угоду властям. Как быть?
Нет недоволен
естественно
вполне
Пока не получили оценок за 4 четверть!
Нет. Дистанционно-это не образование...
И про ответственность и воспитание. Как раз все вы в голос твердите, что воспитывать - не ваше дело. Вы только предоставляете услугу по обучению. А как дело заходит за деньги, вы сразу перечисляете все свои обязанности, которые и не выполняете вовсе.
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Если есть такие задания, то пропускайте их, свои давайте, зачем вы их задаёте? Нормальный учитель всегда скорректирует материал или выберет другой учебник.
Раньше учителя почитали. Так и учителя другие были. И сейчас есть учителя, которых дети боготворят, любят, уважают. Если учитель не любит детей (сейчас многие говорят, что мы не обязаны любить чужих детей), то чего хотите увидеть от таких детей. Что посеете, то и пожнёте.