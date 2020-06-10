Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

Фельдшер; контролер КПП (охрана); слесарь-ремонтник вент.оборудования; штамповщик; столяр (возможно обучение); разнорабочие (8-923-112-81-61); администратор (8-923-112-81-61); инженер-программист; инженер-электроник. Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ, проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща». т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38.
АО БЭМЗ требуются:
• фельдшер;
• контролер КПП
(охрана);
• слесарь-ремонтник вент.оборудования;
• штамповщик;
• столяр
(возможно обучение);
• разнорабочие
(Парк на Камнях);
• администратор
(Парк на Камнях);
• инженер-программист;
• инженер-электроник.
Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,
проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».
т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38
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А то нытики утверждают что ничего нет