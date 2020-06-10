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Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

11:10 10.06.2020
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Фельдшер; контролер КПП (охрана); слесарь-ремонтник вент.оборудования; штамповщик; столяр (возможно обучение); разнорабочие (8-923-112-81-61); администратор (8-923-112-81-61); инженер-программист; инженер-электроник. Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ, проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща». т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38.

Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

АО БЭМЗ требуются:

• фельдшер;

контролер КПП (охрана);
слесарь-ремонтник вент.оборудования;
• штамповщик;
столяр (возможно обучение);
разнорабочие (Парк на Камнях);
• администратор (Парк на Камнях);
• инженер-программист;
• инженер-электроник.

Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,
проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».
т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 05 июня 2020 14:32
Спасибо за замечательную рубрику: теперь понятно что работы в Бердске немало.
А то нытики утверждают что ничего нет
Анон, 08 июня 2020 00:44
Зарплат то нет. Как то звонил на БЭМЗ говорят "вакансия уже занята" через неделю теже вакансии. Про обучение смешно, им нужен с образованием на обучение. Так что никто им не нужен.
Аноним, 05 июня 2020 15:06
Забавно минус те, кто против гласности и против таких новостей. Видно припекает их прям

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