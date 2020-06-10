Покрасят ли «могильные оградки» вдоль дорог в веселенькие цвета в Бердске?

Читателей «Курьер. Среда. Бердск» интересует, можно ли дорожные ограждения сделать цветными. Если их покрасить краской, то будет проявляться ржавчина, ответил вице-мэр.

Ржавеют ограждения вдоль дорог в Бердске

Статья «Заменят «могильные» оградки на 1 млн руб. из-за ошибок подрядчика на ул. Герцена, Комсомольская и Ленина Бердска» вызвала широкий общественный резонанс у читателей «Курьер.Среда.Бердск». Один из вопросов звучал так:

Можно ли ограждения вдоль дорог покрасить в веселенькие цвета?

— Ограждения сделаны из оцинкованного материала и не подвергаются ржавчине. Какой цвет дает оцинковка материала, такой цвет и будет. Если их покрасить краской, тогда будет проявляться ржавчина. Поэтому, скорее всего, здесь торг не уместен, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска Владимир Захаров.