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Покрасят ли «могильные оградки» вдоль дорог в веселенькие цвета в Бердске?

19:54 10.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Читателей «Курьер. Среда. Бердск» интересует, можно ли дорожные ограждения сделать цветными. Если их покрасить краской, то будет проявляться ржавчина, ответил вице-мэр.

Покрасят ли могильные оградки вдоль дорог в веселенькие цвета в Бердске?
Ржавеют ограждения вдоль дорог в Бердске

Статья «Заменят «могильные» оградки на 1 млн руб. из-за ошибок подрядчика на ул. Герцена, Комсомольская и Ленина Бердска» вызвала широкий общественный резонанс у читателей «Курьер.Среда.Бердск». Один из вопросов звучал так:
Можно ли ограждения вдоль дорог покрасить в веселенькие цвета?

— Ограждения сделаны из оцинкованного материала и не подвергаются ржавчине. Какой цвет дает оцинковка материала, такой цвет и будет. Если их покрасить краской, тогда будет проявляться ржавчина. Поэтому, скорее всего, здесь торг не уместен, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска Владимир Захаров.

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От редакции

Каким цветом должны быть ограждения вдоль дорог?

Covid-19, 10 июня 2020 20:01
Пусть не врет. Это совсем недавно оцинкованные ограждения пошли в ход. А все остальные, стоящие ржавыми - были покрашены краской самим изготовителем. Возьмите, хотя бы лагерное ограждение вдоль ПТУ-16.
777888, 10 июня 2020 21:29
причем здесь могильные оградки?какой то идиот придумал так назвать.обычный забор.
Аноним, 10 июня 2020 21:49
Так удобно манипулировать общественным мнением. На проблемы с ограждением можно не отреагировать. Но стоит донести до масс "могильная оградка-а-а" как нужный эффект достигнут в кратчайшие сроки. Ничего аномального нет, если их будут подкрашивать, облагораживая вид. Есть одно "но", это для кого-то "ненаваристый" способ. Будете сносить - тащите к нам на детскую площадку, мы покрасим и спасибо скажем, что позаботились о детской безопасности.

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