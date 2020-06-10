Как отметят День России жители Бердска: План на 12 июня

12 июня- День России

Приглашаем бердчан принять участие в мероприятиях и акциях, посвященных этому празднику.

План мероприятий в учреждениях культуры города Бердска и федеральных акций, приуроченных к празднованию Дня России

Источник: МКУ «Отдел культуры г.Бердска»