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Новости Бердска / Общество

Как отметят День России жители Бердска: План на 12 июня

12:00 10.06.2020 Фото: pixabay.com
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подзаг

Как отметят День России жители Бердска: План на 12 июня
12 июня- День России

Приглашаем бердчан принять участие в мероприятиях и акциях, посвященных этому празднику.

План мероприятий в учреждениях культуры города Бердска и федеральных акций, приуроченных к празднованию Дня России

Наименование мероприятия

Дата

Городской центр культуры и досуга
Поздравление с Днем России

http://xn--90addbe2ad0ck.xn--p1ai/

https://vk.com/gckid

https://www.instagram.com/gdkberdsk58/?utm_source=ig_profile_share&igshid=qjfu953k6ea8

12.06
Онлайн презентация конкурса рисунков ко Дню России

(запуск конкурса 2 июня до 10 июня)

http://xn--90addbe2ad0ck.xn--p1ai/

https://vk.com/gckid

https://www.instagram.com/gdkberdsk58/?utm_source=ig_profile_share&igshid=qjfu953k6ea8

12.06
Онлайн-концерт ВИА «Дизель-Бэнд», посвященный Дню России

https://vk.com/gckid

https://www.instagram.com/gdkberdsk58/?utm_source=ig_profile_share&igshid=qjfu953k6ea8

12.06
Онлайн исполнение песни «Давай Россия!» вокальными исполнителями МБУ ГЦКиД и солистами учреждений культуры г.Бердска

http://xn--90addbe2ad0ck.xn--p1ai/

https://vk.com/gckid

https://www.instagram.com/gdkberdsk58/?utm_source=ig_profile_share&igshid=qjfu953k6ea8

12.06

ДК «Родина»
Поздравительный видеоролик, посвященный Дню России

http://rodinaberdsk.ru/

12.06

Бердский историко-художественный музей
Конкурс «Моя Россия»: ответь на вопросы – получи приз – индивидуальную экскурсию по музею

https://vk.com/mberdska

12.06
Видео встречи в Доме дружбы. Большой праздник Сабантуй, в рамках проекта «История. Приметы. Традиции»

https://vk.com/mberdska

13.06

Централизованная библиотечная система г. Бердска

Виртуальная книжная выставка «Наша Родина – Россия» «Центральная детская библиотека г. Бердска» (ЦДБ)

 «ЧИТАЙки детской библиотеки г. Бердска» для родителей (ЦДБ)

— «Подростки Бердска читают» (ЦДБ)

12.06
Электронная презентация «Это наш дом, это наша Россия»

«Библиотека на Лунной» (№3)

12.06

Электронная презентация «Символы России: история развития»

«Библиотека №4 г. Бердск, ДК «Родина» (№4) 
«Библиотека №4 г. Бердск, ДК «Родина» (№4) 

12.06

Инфо — календарь «Самый главный праздник»

 «Библиотека №5 г. Бердска» (№5)

12.06

Источник: МКУ «Отдел культуры г.Бердска»

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