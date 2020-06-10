Как отметят День России жители Бердска: План на 12 июня

Приглашаем бердчан принять участие в мероприятиях и акциях, посвященных этому празднику.
План мероприятий в учреждениях культуры города Бердска и федеральных акций, приуроченных к празднованию Дня России
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Наименование мероприятия
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Дата
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Городской центр культуры и досуга
|Поздравление с Днем России
http://xn--90addbe2ad0ck.xn--p1ai/
https://www.instagram.com/gdkberdsk58/?utm_source=ig_profile_share&igshid=qjfu953k6ea8
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12.06
|Онлайн презентация конкурса рисунков ко Дню России
(запуск конкурса 2 июня до 10 июня)
http://xn--90addbe2ad0ck.xn--p1ai/
https://www.instagram.com/gdkberdsk58/?utm_source=ig_profile_share&igshid=qjfu953k6ea8
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12.06
|Онлайн-концерт ВИА «Дизель-Бэнд», посвященный Дню России
https://www.instagram.com/gdkberdsk58/?utm_source=ig_profile_share&igshid=qjfu953k6ea8
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12.06
|Онлайн исполнение песни «Давай Россия!» вокальными исполнителями МБУ ГЦКиД и солистами учреждений культуры г.Бердска
http://xn--90addbe2ad0ck.xn--p1ai/
https://www.instagram.com/gdkberdsk58/?utm_source=ig_profile_share&igshid=qjfu953k6ea8
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12.06
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ДК «Родина»
|Поздравительный видеоролик, посвященный Дню России
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12.06
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Бердский историко-художественный музей
|Конкурс «Моя Россия»: ответь на вопросы – получи приз – индивидуальную экскурсию по музею
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12.06
|Видео встречи в Доме дружбы. Большой праздник Сабантуй, в рамках проекта «История. Приметы. Традиции»
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13.06
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Централизованная библиотечная система г. Бердска
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Виртуальная книжная выставка «Наша Родина – Россия» «Центральная детская библиотека г. Бердска» (ЦДБ)
— «ЧИТАЙки детской библиотеки г. Бердска» для родителей (ЦДБ)
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12.06
|Электронная презентация «Это наш дом, это наша Россия»
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12.06
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Электронная презентация «Символы России: история развития»
«Библиотека №4 г. Бердск, ДК «Родина» (№4)
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12.06
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Инфо — календарь «Самый главный праздник»
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12.06
Источник: МКУ «Отдел культуры г.Бердска»