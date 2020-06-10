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Как без российского гражданства вернуться из Киргизии и Таджикистана в Россию в пандемию коронавируса?

11:00 10.06.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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За последние месяца изоляции иностранные граждане из ближнего зарубежья не въезжали и не выезжали, рассказала начальник отдела по вопросам миграции отдела МВД Бердска Марина Богомолова.

Как без российского гражданства вернуться из Киргизии и Таджикистана в Россию в пандемию коронавируса?
В пандемию коронавируса границы России закрыты
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как без российского гражданства вернуться из Киргизии и Таджикистана в Россию в пандемию коронавируса?

Как без российского гражданства вернуться из Киргизии и Таджикистана в Россию в пандемию коронавируса?«Вирус никуда не ушел»: Ходить в маске, перчатках и носить в кармане флакон с антисептиком, посоветовала Анна ПоповаЕщё 1521 новостей

Как приехать в Россию без российского гражданства в коронавирус? С таким вопросом в редакцию обратились читатели «Курьер. Среда. Бердск» из ближнего зарубежья. Также напомним, обращался Гулжахон, чтобы узнать как ему вернуть домой в Россию из Таджикистана. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал, как вернуться из Киргизии в Россию с гражданством.

Если у вас нет гражданства РФ, пока вы не сможете вернуться в Россию, рассказала начальник отдела по вопросам миграции отдела МВД Бердска Марина Богомолова.

— Все границы закрыты. За последние месяца изоляции иностранные граждане из ближнего зарубежья не въезжали и не выезжали, — отметила Марина Владимировна 8 июня.

Напомним, как вернуться домой гражданам России

Если у вас есть российское гражданство, вам необходимо обратиться в консульство в РФ по месту вашего пребывания. Консул составляет списки на вывоз. Как только подойдет ваша очередь, с вами свяжутся.

С 4 апреля международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран временно приостановили, чтобы ограничить россиян от новой волны завозных случаев коронавирусом. В дальнейшем возможность вернуться все же будет.

Чтобы попасть на самолет, нужно быть зарегистрированным на Госуслугах. На портале госуслуг доступна форма, которую должны заполнить те, кто хочет вернуться в Россию. Более детальная информации опубликована на сайте Росавиации.

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