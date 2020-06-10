Собирали бомбы ради терракта трое 14-летних подростков в Красноярском крае

Ребята проходили совместное обучение — читали запрещенную литературу и просматривали фильмы по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. навыки отрабатывали в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

Трое несовершеннолетних сторонников анархистских взглядов в период с октября 2019-го по июнь 2020 года, проходили совместное обучение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам рассмотрения материалов, поступивших из регионального УФСБ России, возбуждено уголовное дело в отношении троих 14-летних подростков, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности).

По предварительной версии следствия, трое несовершеннолетних сторонников анархистских взглядов в период с октября 2019-го по июнь 2020 года, проходили совместное обучение путем чтения запрещенной литературы и просмотра видеофильмов по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Источник: krk.sledcom.ru