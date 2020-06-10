Выдают по 200 тыс. рублей вместо земли многодетным семьям в Новосибирской области

Обратиться за предоставлением единовременной денежной выплаты имеют право многодетные граждане

В мае-июне 2020 года уже 40 многодетных семей получили единовременную выплату взамен земельного участка на общую сумму 11 664 000 рублей.

Воспользоваться правом на получение единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства могут граждане, имеющие трёх и более детей, состоящие на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, а также на учёте в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

Размер единовременной денежной выплаты составляет:



1) для граждан, имеющих трех детей, — 216000 рублей;2) для граждан, имеющих четырех детей, — 288000 рублей;3) для граждан, имеющих пять и более детей, — 360000 рублей.Выплата может быть использована многодетными гражданами на следующие цели, установленные Законом № 433-ОЗ:1) приобретение земельного участка (для ИЖС, садоводства, огородничества или личного подсобного хозяйства);2) приобретение, строительство жилого помещения;3) строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства;4) проведение ремонта жилого помещения;5) подключение (технологическое присоединение) жилого дома (части жилого дома) к сетям инженерно-технического обеспечения.

Обратиться за предоставлением единовременной денежной выплаты имеют право многодетные граждане, которым направлены индивидуальные уведомления о возможности получения единовременной денежной выплаты.

Министерством труда и социального развития Новосибирской области сформированы списки на 3462 многодетных семьи, вставших на учет на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно до 31.12.2013 включительно.

Консультацию по вопросу получения единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства можно получить по телефону «горячей линии» министерства труда и социального развития Новосибирской области: 8 800 100 00 82 с 14.00 часов до 16.00 часов.

Источник: mtsr.nso.ru