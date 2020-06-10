Как узнать настоящий пробег автомобиля

Первым делом обратите внимание на износ тормозных дисков

Автоэксперты поделились советами, которые помогут определить реальный пробег ТС, выставленного на продажу «с рук».

Износ тормозных дисков, по сообщению специалистов, в первую очередь может указать на преуменьшение цифр пробега. При смешанном цикле вождения служба «родных» тормозных дисков составляет от 80 000 до 120 000 километров. Обращайте почаще внимание при покупке авто со вторичного рынка на их износ.

Автомобильные покрышки также выдадут настоящий пробег машины. Новый комплект шин используется примерно пять сезонов, пройдено будет примерно от 50 000 до 80 000 километров. Если хозяин пятилетнего ТС, выставленного на продажу, заявляет о пробеге не более 80 000 км, то оно должно быть на заводских колёсах. Напоминаем, по маркировке резины (в овальном кружке) можно посмотреть год изготовления шины.

Изношенность салона также ярко говорит о накатанных километрах. Потёртое рулевое колесо, кнопки панели управления, подлокотник — всё это говорит о пробеге больше 60—80 тысяч км.

Ну и наконец, самым действенным способом проверки являются данные из ГАИ и «Госуслуг». Туда попадают сведения от официальных дилеров о ремонтных работах или техобслуживании с настоящими цифрами пробега. Кстати, при подключении специального сканера мастер технического сервиса также подскажет реальные накатанные километры на коробке передач, если таковая услуга будет доступна в автомобиле.

Источник: gismeteo