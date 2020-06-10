10.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Авто / Общество

Как узнать настоящий пробег автомобиля

10:50 10.06.2020 Фото: PxHere
0

Зачастую недобросовестные водители любят скрывать настоящий пробег автомобиля при его продаже. Делается это ради повышения стоимости машины на вторичном рынке.

Как узнать настоящий пробег автомобиля
Первым делом обратите внимание на износ тормозных дисков

Автоэксперты поделились советами, которые помогут определить реальный пробег ТС, выставленного на продажу «с рук».

Износ тормозных дисков, по сообщению специалистов, в первую очередь может указать на преуменьшение цифр пробега. При смешанном цикле вождения служба «родных» тормозных дисков составляет от 80 000 до 120 000 километров. Обращайте почаще внимание при покупке авто со вторичного рынка на их износ.

Автомобильные покрышки также выдадут настоящий пробег машины. Новый комплект шин используется примерно пять сезонов, пройдено будет примерно от 50 000 до 80 000 километров. Если хозяин пятилетнего ТС, выставленного на продажу, заявляет о пробеге не более 80 000 км, то оно должно быть на заводских колёсах. Напоминаем, по маркировке резины (в овальном кружке) можно посмотреть год изготовления шины.

Изношенность салона также ярко говорит о накатанных километрах. Потёртое рулевое колесо, кнопки панели управления, подлокотник — всё это говорит о пробеге больше 60—80 тысяч км.

Ну и наконец, самым действенным способом проверки являются данные из ГАИ и «Госуслуг». Туда попадают сведения от официальных дилеров о ремонтных работах или техобслуживании с настоящими цифрами пробега. Кстати, при подключении специального сканера мастер технического сервиса также подскажет реальные накатанные километры на коробке передач, если таковая услуга будет доступна в автомобиле.

Источник: gismeteo

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какой пробег у вашего "железного коня"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выплаты по 12 130 руб начал Пенсионный фонд временным опекунам в Бердске, Новосибирске, России
12:03 10-06-2020
Выплаты по 12 130 руб начал Пенсионный фонд временным опекунам в Бердске, Новосибирске, России
БердскКак отметят День России жители Бердска: План на 12 июня
12:00 10-06-2020
Как отметят День России жители Бердска: План на 12 июня
Скончались мужчина 54 лет и женщина 57 лет от коронавируса за сутки на 10 июня в Новосибирской области. Всего 46 жертв COVID-19
11:47 10-06-2020
Скончались мужчина 54 лет и женщина 57 лет от коронавируса за сутки на 10 июня в Новосибирской области. Всего 46 жертв COVID-19
Собирали бомбы ради терракта трое 14-летних подростков в Красноярском крае
11:45 10-06-2020
Собирали бомбы ради терракта трое 14-летних подростков в Красноярском крае
Плюс 106 заболевших COVID-19 за сутки на 10 июня в Новосибирской области. Всего больны 3 858
11:40 10-06-2020
Плюс 106 заболевших COVID-19 за сутки на 10 июня в Новосибирской области. Всего больны 3 858
Выдают по 200 тыс. рублей вместо земли многодетным семьям в Новосибирской области
11:30 10-06-2020
Выдают по 200 тыс. рублей вместо земли многодетным семьям в Новосибирской области
Где место иконы в квартире? Куда и рядом с чем запрещено размещать иконы?
11:25 10-06-2020
Где место иконы в квартире? Куда и рядом с чем запрещено размещать иконы?
Апокалипсис 4 июля 2020 года принесет новые пандемии и стихийные бедствия. Грядет Парад планет 16
11:23 10-06-2020
Апокалипсис 4 июля 2020 года принесет новые пандемии и стихийные бедствия. Грядет Парад планет
Увеличилось количество мошенничества с ипотекой при покупке жилья, отмечают коллекторы
11:19 10-06-2020
Увеличилось количество мошенничества с ипотекой при покупке жилья, отмечают коллекторы
74% родителей уверены в отрицательных результатах на ЕГЭ из-за коронавируса
11:17 10-06-2020
74% родителей уверены в отрицательных результатах на ЕГЭ из-за коронавируса