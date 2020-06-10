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Курировать телепрограммы будет спецкомиссия из правительства

10:51 10.06.2020 Фото: www.publicdomainpictures.net
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Основная задача новой структуры: определение основных направлений развития производства и распространения российского аудиовизуального контента для обеспечения его доступности и создания единого информационного пространства в стране.

Курировать телепрограммы будет спецкомиссия из правительства
Курировать выпуск телепрограмм будет комиссия кабмина

Принято решение реорганизовать Правительственную комиссию по согласованию владения, управления либо контроля в отношении владельца аудиовизуального сервиса, присоединив её к Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания. Последняя переименована в Правительственную комиссию по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента, пишет ПГ.

Соответствующее постановление кабинета министров от 28 мая 2020 года № 770 «О Правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента» вступает в силу сегодня, 10 мая.

К основным задачам новой структуры отнесены:

— определение основных направлений развития производства и распространения российского аудиовизуального контента для обеспечения его доступности и создания единого информационного пространства в стране;

— разработка механизмов стимулирования выпуска и распространения такой продукции;

— подготовка предложений по вопросам совершенствования законодательства РФ, концепций и программ для содействия развитию производства и распространения отечественного аудио и видеоконтента.

Председателем Комиссии, а также председателем ее президиума будут назначать вице-премьера, координирующий работу федеральных органов власти по вопросам государственной политики в сфере массовых коммуникаций и СМИ.

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