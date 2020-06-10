10 июня 2020 вас могут заколодовать. Кто и почему? Срочно узнай!

Если такое будет происходить, то мужчине нужно было сильно зажмурить глаза и произнести слова: «Господи, Боже мой! Спаси и сохрани меня от соблазна».

Также этот день называли Полудницы – в честь мифических сущностей женского рода неземной красоты, летавших над полями и призывающих «в свои сети» крестьян, работавших там

Народный праздник Никита Гусятник 10 июня 2020 года имеет свои традиции, приметы и поверья

В православном календаре дата 10 июня 2020 года отмечена как день почитания памяти преподобного Никиты Халкидонского, исповедника, жившего в 8 веке. Согласно народным поверьям, этот Святой является покровителем гусей (в том числе и домашних), ястребов, орлов и остальных хищных птиц.

В этот день беременных женщин отправляли в поля, чтобы она там набралась сил для процесса рождения и здоровья для своего ребенка.

Кем был Никита Халкидонский

Святой Никита был архиепископом Халкидонским в период 726-775 годов. Во время царствования Льва Армянина (иконоборца) он обличал ересь, терпел множество страданий от правителя и свиты, был подвергнут различным пыткам, а после — отправлен в ссылку. Святой запомнился верующим людям своим бескрайним милосердием, помощью обездоленным и нуждающимся, поддержкой всех странников, которые стучали в его дом, а также заботой о вдовах и сиротах.

Никита Халкидонский умер в начале 9 века, но его праведные деяния совершались и после кончины Святого, так как молящиеся люди у его мощей получали исцеление от многих недугов.

Почему Святого Никиту называют в народе Гусятником и кто такие Полудницы

В народе Святого почитали как покровителя гусей и называли Гусятником – предки считали, что Никита оберегает маленьких гусят от хищников, которые любят полакомиться таким «деликатесом». Домашняя птица была очень важна для селян-предков, поэтому с этим днем связано много примет, традиций и запретов.

Также этот день называли Полудницы – в честь мифических сущностей женского рода неземной красоты, летавших над полями и призывающих «в свои сети» крестьян, работавших там. Они стремились завладеть мужчинами и лишить их мужской силы. Эти сущности имели сверхъестественную силу, но были и добрые духи.

В полдень эти сущности прилетали на поля с большой сковородкой и проверяли, заколосился ли, зацвел ли хлеб и все ли хорошо с посевами. Те из них, которые были добрыми – оберегали колосья от жары и солнца, а злые – использовали сковороду для отражения солнечных лучей таким образом, чтобы они сожгли все посевы.

Традиции и поверья этого дня

Беременных женщин в этот день обязательно отправляли в поля, чтобы они набрались крепости для предстоящих родов и для того, чтобы ребенок получил силу стихии Земли и был здоровым. Поговаривали, что рождение ребенка на хлебной ниве всегда было легким, а новорожденный оказывался крепким и полным сил.

У славян считалось, что Полудницы –враждебные и очень опасные сущности, когда они активны в полях – они направляют свою агрессию на всех, кто им может встретиться. Полудницы способны покалечить и даже убить человека. Поэтому предки старались соблюдать максимальную осторожность: в наиболее жаркие часы закрывали все окна и двери, сидели по домам, а если кто-то находился в поле именно в этот день – ему нельзя было заснуть. Считалось, что если сущность сможет поймать уставшего крестьянина (путешественника), который решил немного отдохнуть, то обязательно нависнет над ним и заколдует.

Если такое происходило, то мужчине нужно было сильно зажмурить глаза и произнести слова: «Господи, Боже мой! Спаси и сохрани меня от соблазна». Но злить этих сущностей было очень опасно, так как они могли просто-напросто высушить все поля.

Приметы на Никиту-Гусятника

Гусятам в этот день было принято варить пшенную кашу на святой воде, куда добавлялись вареные яйца. По приметам, съев такую еду, гусята начнут очень быстро расти и принесут прибыль уже к Рождеству. В этот день обязательно обращали внимание на погоду и окружающий мир. Например, если день был погожим и тихим, то предполагался отличный урожай к осени. Были и другие приметы:

если на траве образовывалась роса – ожидали хорошее колошение хлебов;

если воздух над лесом имеет синеватый оттенок – придет жара;

большое количество копошащихся на муравейнике муравьев указывало на хорошую погоду.



Также считалось, что если появившаяся на небосклоне после дождика радуга исчезает быстро, то дальше погода будет ясной, а если стоит длительное время – следовало готовиться к ненастью.

Источник: http://rsute.ru