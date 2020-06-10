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Общество / Стиль жизни

Самый счастливый город в России назвал журналист из Германии

11:16 10.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Журналист из Германии Андреас Зилер утверждает, что самым счастливым городом в России является Тюмень. Побывав в этом городе, он подчеркнул, что там будет интересно туристам с разными вкусами.

Самый счастливый город в России назвал журналист из Германии
Инсталляция «Счастье» находится около Большого драматического театра в Тюмени

По мнению Зилера, посещение Тюмени может дать иностранному гостю представление об архитектуре разных периодов, познакомить с российской историей и очаровать красотами природы.

В газете Frankfurter Rundschau журналист напомнил, что Тюмень была основана в 1586 году и стала одним из старейших поселений на территории Сибири.

В наши дни, по мнению автора, Тюмень можно назвать современным университетским городом с западным оттенком, который ей придают торговые центры, рестораны. В то же время, она сочетает в себе образ сибирского города: обширные заснеженные территории и глухие леса.

Прогуливаясь по Тюмени, Андреас Зилер отметил чистоту и ухоженность города, а также восхитился видами на реку Тура.

Понравился ему и контраст современных высоток с историческими зданиями.

Познакомился журналист с народными промыслами, которыми продолжают заниматься местные национальные меньшинства. Он уверен, что это будет интересно ценителям культурного разнообразия.

В своем материале Зилер обещает настоящее сибирское гостеприимство и вкусные традиционные блюда, под которые подают местный самогон.

Журналист констатировал, что до уровня туристической популярности Санкт-Петербурга сибирскому городу далеко, зато самые счастливые люди живут именно в Тюмени, которая даже по индексу счастья обгоняет Северную столицу.

Самый счастливый город в России назвал журналист из Германии
Самый счастливый город в России назвал журналист из Германии
Самый счастливый город в России назвал журналист из Германии
Самый счастливый город в России назвал журналист из Германии
Самый счастливый город в России назвал журналист из Германии
Самый счастливый город в России назвал журналист из Германии

Источник: zelv

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