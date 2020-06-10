10.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

«Совсем с ума посходили, товарищи, градоначальники»: Недовольны переносом Дня города жители Бердска

23:00 10.06.2020, Алина Бурова Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
16 3

Вице-мэр Владимир Захаров назвал две причины, по которым праздник должен быть перенесён на лето. Но горожане недовольны.

«Совсем с ума посходили, товарищи, градоначальники»: Недовольны переносом Дня города жители Бердска

Владимир Захаров предлагает отмечать День города в первое воскресенье июля

День города Бердска- важное событие для жителей города. В этот день гости и жители города посещают развлекательные мероприятия, участвуют в выставках, выступают на городской сцене, отдыхают телом и душой.

В этом году Бердску исполняется 304 года.

Вице-мэр Бердска предложил перенести праздник на первое воскресенье июля. Причины смены даты празднования Дня города заместитель главы администрации Захаров назвал погоду и сентябрьские хлопоты по подготовке учеников в школу.

Напомним, что ранее праздник проводился в первое воскресенье сентября.
Читатели «Курьер. Среда. Бердск» рассказали о том, что они думают о перенесении праздника на июль.

Аноним:
— Считаю, что День города однозначно должен быть летом — в тёплое время года, а не в сентябре, когда уже и днем не жарко, и вечера прохладные. Сколько раз люди ходили на салют в сентябре, столько раз и замёрзли! Жарко, видимо, было только тем, кто с утра опохмелился.

Аноним:
— Если одному товарищу Захарову не комфортно гулять, так давайте теперь перенесём праздник? Совсем с ума посходили, товарищи — градоначальники!!!! Это что теперь? Если меня что-то не устраивает, то давайте менять?!
Аноним:

— Лично мне наплевать на предложение вице-мэра. Наша девочка постоянно танцует на праздниках, ей нужно репетировать ежедневно. Вследствие чего, мы не сможем куда-то уехать отдыхать в июле. Реконструкцию парка должны закончить в сентябре, тогда зачем отмечать в самую разруху?
Аноним:
— Ну, слава Богу! Наконец-то, от Захарова, хоть что-то, по-настоящему толковое и разумное прозвучало! Лично на моей памяти, такое у Захарова впервые! С почином, Вас, Владимир Николаевич!
Аноним:
— Несмотря на официальные данные по пандемии, голосование по поправкам в Конституцию с обнулением сроков проводят 1 июля. Странно, да? Почему бы не подождать? И вот неожиданно местный чиновник предлагает перенести празднование Дня города на июль. И у меня закрадываются сомнения, что к сентябрю вся эта эпидемия закончится. Вирус в разгаре, а нам день города проводят! А что, осенью видимо не получится его провести? Вирус по новой забушует? Или всё же прекратится?
Мнение:
— Не совсем понятно, почему сейчас возникает данный вопрос. В этом году вопрос о праздновании Дня города лучше не поднимать и ничего не менять, так как сейчас не время. Пока вовсе непонятна и переменчива ситуация с ограничительными мерами, зачем и куда спешить?
Валентина:
— Я считаю, что Захаров прав. Дата дня города не совсем удачная. Помню свое детство — люди День города отмечают, а моя семья картошку на поле копает. И на счет погоды, вполне его поддерживаю. Жалко детей, которые выступают, на празднике, под дождем и ветром. Лучше тогда проводить день города в июле, по крайней мере, когда тепло. Однако, многие в это время стараются уехать в отпуск. Но в этом году, если День города пройдёт в июле, то будет полный аншлаг. Ехать, то некуда ….

На сегодняшний день официальных документов о перенесении даты празднования Дня города-нет. Бердчане ждут решения с нетерпением.


Мнение читателей
1
1
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Захаров прав?

Аноним, 10 июня 2020 15:13
Мнения разделились 50 на 50, бОльшая часть довольна и согласна с товарищем градоначальником
Сергей, 10 июня 2020 15:39
А почему такая однозначность - или июль или сентябрь? Можно перенести, например, на последнее воскресенье августа. И погода чаще лучше и с отпусков почти все дети вернулись.
Ирина, 10 июня 2020 23:52
Хороший вариант.
Аноним, 10 июня 2020 15:40
НВР: Нет. Захаров у нас ответственный за проведение праздников? Или у него есть конкретные обязанности... Непонятно за что этот товарищ вообще отвечает и чем занимается в администрации...
Аноним, 10 июня 2020 15:43
НВР:
Правильно ,а то частенько совпадает с первым сентября, да и холодно бывает в сентябре.
Аноним, 10 июня 2020 15:50
Здесь мы согласны с Захаровым. Наши дети на День города выступают и погода редко балует теплом.
Гы, 10 июня 2020 16:06
В Бердске больше проблем нет, конечно...
Аноним, 10 июня 2020 16:30
Даёшь перенос нового года на июль господин Захаров. И горки с городками строить не надо
Аноним, 10 июня 2020 16:36
"Наша девочка постоянно танцует на праздниках, ей нужно репетировать ежедневно. Вследствие чего, мы не сможем куда-то уехать отдыхать в июле"

Слушайте, вы уж определитесь, или отдыхать, или выступать. Артистам в праздники не до отдыха. А вы хотите и рыбку съесть, и ножки не намочить.
Аноним, 10 июня 2020 19:44
НВР:
Дороги ремонтируйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Марыля, 10 июня 2020 20:54
Поистине, пир во время чумы! А с народом посоветоваться? Или как с прошедшим новым годом на детской площадке перед Орионом?
Переносить так на конец августа,в крайнем случае.
Аноним, 10 июня 2020 22:37
Когда коту делать нечего, он что делает?) А Захаров предлагает праздники переносить))
Аноним, 10 июня 2020 23:12
НВР:
Не правильно , пускай своё день рождение переносит , традиции вообще на дно собираются опустить
Аноним, 10 июня 2020 23:30
НВР:
А давайте в июле! Число короновирусников растет с каждым днем. Но медленно. Давайте ускорим!
Аноним, 10 июня 2020 23:33
НВР:
Нет, а почему бы его день рождение не перенести?
Аноним, 10 июня 2020 23:37
НВР:
У них других вопросов нет? Они из парка уродство сделали голое, на Герцена заборы вырвали, которые год простоял и зимой закапввались. Они не могут тратуар сделать от Герцена до цума по островского, где вечно кроме лета, люди пройти не могут, руки и ноги ломают, вечно в грязи.
В отставку этого клоуна и депутатов-пенсионеров

Ваш комментарий ожидает модерации

Неравнодушная, 11 июня 2020 02:10
Действительно. Никому не понятно. Захаров вообще за что отвечает? За праздники и устанавливает даты их проведения? Он что совсем берега попутал? Этот чиновник давно не заглядывал в свой функционал? Дороги в городе разбиты, с вывозом мусора проблемы,на мосту через Гуменку люди травмируются по дороге на свои дачи,в советское время дороги мыли регулярно в летнее время, об этом счас можно только мечтать. А он видите ли о праздниках разглагольствует. Клоун да и только.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как будут выдавать аттестат за 9 класс в 2020 году, если отменили ОГЭ? 84
23:35 10-06-2020
Как будут выдавать аттестат за 9 класс в 2020 году, если отменили ОГЭ?
Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 92
23:34 10-06-2020
Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
БердскПообещал туалет министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов в обновленном за 37 млн руб. городском парке Бердска 6
23:34 10-06-2020
Пообещал туалет министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов в обновленном за 37 млн руб. городском парке Бердска
БердскКогда отменят самоизоляцию в Новосибирской области: стенограмма губернатора Травникова 10 июня 1
23:30 10-06-2020
Когда отменят самоизоляцию в Новосибирской области: стенограмма губернатора Травникова 10 июня
Владимир Жириновский требует посадить на 12 лет актера Михаила Ефремова
23:24 10-06-2020
Владимир Жириновский требует посадить на 12 лет актера Михаила Ефремова
Неблагоприятные дни магнитных бурь в июне 2020 года: Как вылечить метеозависимость 2
23:24 10-06-2020
Неблагоприятные дни магнитных бурь в июне 2020 года: Как вылечить метеозависимость
БердскКогда снимут самоизоляцию и ограничения в Новосибирской области и в Бердске, объявил губернатор Травников
23:20 10-06-2020
Когда снимут самоизоляцию и ограничения в Новосибирской области и в Бердске, объявил губернатор Травников
БердскЭто просто ад - жизнь с этими знаками Зодиака. Их 4. Ты вошел в их число?
23:16 10-06-2020
Это просто ад - жизнь с этими знаками Зодиака. Их 4. Ты вошел в их число?
БердскГотовь ведра и тазы: Отключат холодную воду 11 июня из-за аварии на колодце в Микрорайоне Бердска 3
23:13 10-06-2020
Готовь ведра и тазы: Отключат холодную воду 11 июня из-за аварии на колодце в Микрорайоне Бердска
Бердск«Совсем с ума посходили, товарищи, градоначальники»: Недовольны переносом Дня города жители Бердска 16
23:00 10-06-2020
«Совсем с ума посходили, товарищи, градоначальники»: Недовольны переносом Дня города жители Бердска