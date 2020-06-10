Где место иконы в квартире? Куда и рядом с чем запрещено размещать иконы?

Ребенок, который видит образ с самого раннего детства может приучится к молитве и находится под защитой. В изголовье кроватки можно поместить икону.

В прихожей можно повесить икону над дверью. Таким образом можно защитить дом и домочадцев. Чаще всего – это иконы Богородицы

Дом православного человека нельзя представить без икон. Но, не нужно скупать все иконы, которые понравились, особенно тем, кто не располагает нужным пространством. Икон должно быть достаточно, но не перебарщивать с ними.

Если человек верующий и чтит церковные традиции, то он обязательно должен молиться к востоку. Поэтому иконы, следует поставить на восточной стороне жилища. Иконостас также нужно разместить на востоке.

Многие святые образы можно ставить на стол, полочки и разрешается размещать на стенах. Если есть возможность нужно поместить святые образы в киоты. Около икон можно ставить церковные свечи, лампадки, молитвенники. Все то, что может помочь в молитве. Запрещено ставить статуэтки, все возможные плакаты, картины.

Запрещено ставить возле икон библейские картины, ведь через иконы люди общаются с Богом и святыми. А перед картинами молиться нельзя. Если человек располагает пространством, то стоит убрать иконы подальше от техники. Но, бывает и так, что ноутбук есть «кормильцем» в семье, тогда можно образ святого расположить рядом.

В современных жилищах чаще всего трудно разместить иконы на восточную сторону. Поэтому многие люди вешают или ставят иконы туда, где им удобно перед ними молиться. В прихожей можно повесить икону над дверью. Таким образом можно защитить дом и домочадцев. Чаще всего – это иконы Богородицы.

В спальне человек проводит большое количество времени. Начинает и заканчивает день в ней, поэтому в комнате можно повесить иконы Петра и Февронии Муромских. Эти святые – покровители христианской семьи.

Если есть дети, то в детской комнате также стоит разместить иконы. Ребенок, который видит образ с самого раннего детства может приучится к молитве и находится под защитой. В изголовье кроватки можно поместить икону.

Источник: http://rsute.ru