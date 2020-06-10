Плюс 106 заболевших COVID-19 за сутки на 10 июня в Новосибирской области. Всего больны 3 858

В отделениях реанимации находятся 46 человек

По данным оперативного штаба на утро 10 июня в Новосибирской области за сутки выявили 106 новых случая COVID-19. 97 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались два пациента, мужчина в возрасте 54 года и женщина в возрасте 57 лет.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекцией 3 858, из них – 258 детей. 1552 пациента выздоровели, 46 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находятся 46 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.



В детскую больницу №3 госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 643.

223 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области провели 142 045 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 234 жителей региона, 20 861 человек сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 820 случаев ОРВИ, госпитализированы 35 пациентов с таким диагнозом.