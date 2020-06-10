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Опоздал на встречу в оголенном парке с министром ЖКХ и энергетики региона Денисом Архиповым мэр Бердска Евгений Шестернин

15:49 10.06.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Первым его встретил вице-мэр по строительству Владимир Захаров. Он представил работающего в парке подрячика и дал ему слово.

Опоздал на встречу в оголенном парке с министром ЖКХ и энергетики региона Денисом Архиповым мэр Бердска Евгений Шестернин
Мэр Бердска встретил министра ЖКХ Архипова

Сегодня, 10 июня, в Бердск приехал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Он проверил, как проходи благоустройство городской парка.

Первым его встретил вице-мэр по строительству Владимир Захаров. Спустя время присоединился глава города Евгений Шестернин.

На встрече вступил подрядчик генеральный директор ремонтно-строительного управления «Сибирь» Атем Новиков, он рассказал о ходе работ.

— Сейчас мы работаем по водопроводу, освещению и асфальту. Срок окончания этого этапа — конец августа, — уточнил Новиков.

— Насколько я знаю, вы еще не запрашивали финансирование? — спросил Архипов 10 июня.

— Пока нет, — сказал подрядчик.

Напомним, парк преобразуется по программе «Комфортная городская среда» 37 млн. рублей. Самый сложный этап выкорчевывание пней позади. Вскрыли старый асфальт, устанавливаются бордюры. Укладывается летний водопровод, выводятся колодцы. Следующий этап — монтаж лавочек и урн.

Также напомним, в 2016 году жители города определили для участия в проекте благоустройства территорию городского парка, который должен был проходить в два этапа. Первый этап реализован в 2017 году. В 2019-м второй этап проекта не удалось осуществить по причине не состоявшегося конкурса на право проведения работ. Завершить второй этап реконструкции парка планируется до конца августа 2020 года.

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От редакции

Интересен приезд министра?

Аноним, 10 июня 2020 16:06
За 37 м.р. пеньки выкорчевать много желающих было? А на место будущей свалки почему не съездили? Или в парке больше ЖКХ, чем на свалке.
Яна, 10 июня 2020 16:14
Надо было министру еще про отсутствие 17-ый день горячей воды в центре города рассказать.

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