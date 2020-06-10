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Благоустроят за 2,5 млн рублей 11 рощ Бердска. Где и какие деревья посадят?

15:45 10.06.2020, Алина Бурова Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
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Уже высажено 60 лиственных пород и 40 хвойных. Была произведена посадка березовой рощи на ул. Красная Сибирь, 120 и сквера у роддома «Моё солнышко».

Благоустроят за 2,5 млн рублей 11 рощ Бердска. Где и какие деревья посадят?
На сегодняшний день высажено 60 лиственных пород и 40 хвойных

На озеленение Бердска из бюджета города выделено 2,5 млн рублей на содержание рощ. Об этом 10 июня сообщила директор Управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова.
За МБУ «УПР» закреплено 11 рощ.

Рощи расположены по адресу:

  • Микрорайон, 39 ;
  • Микрорайон, 45 Б ;
  • Ул. Лунная, 11;
  • Микрорайон, 66 (в районе детсада №2);
  • Микрорайон, 12 (в районе школы №11);
  • Микрорайон, 11;
  • Ул. Красная Сибирь, 120;
  • Ул. Рогачёва, 1;
  • Ул. Ленина, 30;
  • Ул. Свердлова, 12/12А;
  • Сквер у роддома «Моё солнышко».

На сегодняшний день высажено 60 лиственных пород и 40 хвойных. Была произведена посадка березовой рощи на ул. Красная Сибирь, 120 и сквера у роддома «Моё солнышко».

— В этом году мы подготавливаем березовые рощи к посадке на следующий год. В скором времени будет произведена вырубка аварийных деревьев. 11 июня будет произведена посадка зеленых саженцев в районе ул. Боровая и напротив Бердского роддома. Все желающие смогут принять участие,- сообщила «Курьер.Среда.Бердск» директор МБУ «УПР» Светлана Шерстобитова 10 июня.

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