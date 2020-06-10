Топ-5 самых отчаянных и бесстрашных знаков зодиака

Ни один человек в мире не застрахован от неприятностей. Но есть категория людей, которые попадают в передряги с незавидной регулярностью. Астрологи склонны полагать, что удачливость человека во многом определяется его знаком зодиака.

Неприятности случаются со всеми в равной степени. Но эти знаки — самые отчаянные

Овны

Овны и дня не могут прожить без приключений. Периодически это играет с ними злую шутку. Они нередко встревают в передряги и конфликты. Можно считать чудом, если Овен за весь день ни с кем не поссорился.

Люди, родившиеся под данным знаком зодиака, в чем-то напоминают энергетических вампиров. Они питаются энергией плохих поступков. Овнам часто попадают в эпицентр конфликтов. Они буквально везде, где есть неприятности. Этим людям свойственно свою вину перекладывать на плечи других людей.

Рыбы

Чрезмерная беспечность представителей этого знака зодиака нередко является причиной неприятностей. Нередко проблемы настигают Рыб, которые злоупотребляют алкогольными напитками. Рыбы являются довольно волевыми личностями. Они умеют убеждать и навязывать свою точку зрения. Среди родившихся под этим знаком зодиака людей немело прагматичных, циничных и расчетливых людей. Рыбы редко идут на компромисс, предпочитая до последнего отстаивать свои интересы или точку зрения.

Рыбы не любят выставлять свои эмоции и переживания на показ, полагая, что это является демонстрацией слабости. В некоторых случаях представители этого знака готовы демонстрировать особую преданность. Они могут взять на себя вину за чужой проступок. Рыбам особо внимательно стоит подходить к решению финансовых вопросов. Так как порой они невольно становятся участниками финансовых авантюр.

Девы

Девам свойственно драматизировать. Нередко в окружающем их мире, они концентрируют свое внимание на чем-то негативном. Некоторым Девам присуще акцентировать внимание на пасмурном дождливом дне, но при этом не замечать яркое солнце после дождя. Негативные посылы явно не способствуют хорошему настроению у Дев.

Еще одной чертой характера, которая часто доминирует у Дев, является их сентиментальность. Несмотря на то, что эмпатия в той или иной мере должна быть у любого человека, но у Дев она порой слишком гипертрофирована. Переживания по каждой проблеме, явно не способствуют нахождению душевного баланса у представителей данного знака зодиака.

Водолей

Водолеи упрямы. Представителям этого знака зодиака свойственно доказывать свою правоту окружающим. И на это им не жаль потратить ни своих сил, ни энергии. Многие Водолеи не станут пассивно принимать то, что им не нравится. Они сделают все возможное, чтобы добиться своей цели. Вся их жизнь состоит из череды дуэлей. Многие убеждения Водлеев не совпадают с мнением других людей. Но их это мало волнует. Даже если у Водолея не получиться убедить кого-то в обратном, они все равно останутся верными самим себе.

Среди Водолеев мало фаталистов. Они верят, что судьба каждого человека только в его руках. Им свойственно совершать авантюрные поступки. Хотя, нередко это влечет за собой массу неприятностей. Водолеи редко сдаются. Эти люди не желают жить по чужим правилам.

Тельцы

Нередко эгоцентризм Тельцов является причиной многих их проблем. Они не готовы уступать даже в тех случаях, когда логика подсказывает, что это самое очевидное решение. Чтобы найти гармонию, Тельцам необходимо обуздать свою гордыню. По крайней мере, научиться отличать гордыню от гордости. Научившись принимать иную точку зрения, и понимать, что мир не крутиться вокруг их личности, Тельцы смогут наполнить свою жизнь яркими красками и множеством интересных событий. Самолюбование в конечном итоге ни к чему хорошему не приведет.

Источник: navalnyfals