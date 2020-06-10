Когда отменят самоизоляцию в Новосибирской области: стенограмма губернатора Травникова 10 июня

В режиме онлайн мы сообщаем о новых решениях из-за коронавируса главы региона. Веранды при кафе и ресторанах откроют на следующей неделе. Возможно.

Андрей Травников о коронавирусе на 10 июня

Сегодня, 10 июня, губернатор Андрей Травников заявил, что угроза коронавируса не миновала.

— Это сценарий говорит о том, что для полной победы необходима самоизоляция населения, вакцинирование. Ждать вакцину можно только через несколько месяцев. Мы ориентируемся на мнение экспертов и эпидемиологов. Несмотря на большие цифры общих выявленных заразившихся, доля людей для большей численности мала. Это 0,13%. По такому базовому показателю Новосибирская область занимает 60-е место среди регионов Российской Федерации. На естественный иммунитет надеется сейчас нельзя. Продолжается внимательная работа по проведению массовых мероприятия и ограничений скопления людей в общественных местах. Мы продолжаем меры по удерживанию эпидемии, — заявил губернатор.

— Большая часть жителей региона и организаций продолжили работать. Удалось избежать жестких ограничений — введение пропускного режима, ограничения перемещения по области. Но нельзя говорить, что угроза миновала. Мы все надеемся на позитивный сценарий развития событий. Он говорит, что для полной победы нужна иммунизация населения, — говорит Травников.

В больнице №11 сегодня 667 больных — из них 172 с ковидом. В больнице №25 — 288 пациентов, из них 46 с коронавирусом.

— Полностью торговые центры откроем в самую последнюю очередь. Мы знаем, что там расположены объекты массового отдыха людей и детей, кинотеатры и фудкорты. Но решение об открытии непродовольственных магазинов от 800 квадратных метров, в том числе расположенных в торговых центрах, готовится. Если показатель станет менее 0,8, то примем иное решение, — рассказал губернатор об открытии торговых центров в Новосибирской области.



Вопрос по выплатам медиков. Этот вопрос закрыт?

— Мы в апреле-мае организовали дискуссионную площадку с медиками. Не скрою, были ошибки, и в эти месяцы сотрудникам был сделан перерасчет. На данный момент мы считаем, что эта ситуация урегулирована. Было беспокойство тех медиков, которые отработали полный месяц апрель, работая на полторы-две ставки. Это вопрос тоже решен за счет средств областного бюджета. Сейчас количество на порядок меньше.

После завершения борьбы с коронавирусом правительство планирует продолжить активно работать в волонтерами.

По словам Андрея Травникова, коронавирус плохо повлиял плохо на бюджет региона. Потери происходят по двум причинам — из-за поддержки, которую нужно оказывать бизнесу и непростой экономической ситуации, в которой оказались налогоплательщики.

— Сейчас рассматриваются варианты сокращения расходов из бюджета, но не за счет социальной сферы, — говорит Андрей Травников.

Почему в Новосибирской области сохранились ограничения, а в Москве нет:

— Потому что эпидемия началась позже, чем в Москве. Мы отстаем от столичных субъектов на месяц-полтора. Мы открываем веранды при открытых кафе. Это входит во второй этап Роспотребнадзора. Это решение будет принято на следующей неделе, — заявил Травников.

Что должно измениться в регионе, чтобы ограничительные меры ослабли в Новосибирской области:

— С 12 мая разрешены прогулки на улице, занятия спортом. Мы ориентируемся не на формальные условия и показатели, а оцениваем ситуацию в комплексе. И оцениваем риски, что инфекция может скрываться под другими заболеваниями. Мы ориентировались на целый фактор развития заболеваний. Инфекция еще не полностью изучена. Мы собираем информацию, анализируем ситуацию. Сегодня еще раз могу подтвердить, что ситуация достаточно стабильная и контролируемая. Мы готовим дополнительные решения, но ориентируемся на рекомендации Роспотребнадзора. Мы принимаем точечные решения. Требования к религиозным объектам одинаковы. Не допускать массовое скопление прихожан, — говорит Андрей Травников.

Мы пришли к выводу, что как бы мы не ограничивали меры, обеспечить 100% контроль невозможно. Инфекция разносится по другому.

Тотальный перевод на дистанционное образование мы не предусматриваем. Это вынужденная мера, заявил Травников.