Наташа Королева в красном бикини и с веником на видео открыла банный сезон

Популярная певица открыла банный сезон. Королева любит удивлять поклонников смелыми образами, и на этот раз не разочаровала.

Артистка вышла из бани с дубовым веником в руках

Наталья опубликовала на своей странице в Инстаграм видео, на котором предстала перед публикой в полотенце и банной шапочке. Артистка вышла из бани с дубовым веником в руках, позвонила в колокольчик, прикрепленный на входе, и сказала: «Банный сезон объявляю открытым!».

Звезда не ограничилась одним видео. Королева добавила фото, на котором все в том же наряде зажигательно танцует. Во время быстрых движений полотенце приподнялось и все увидели красные бикини певицы. На заднем плане снимка Наташина подруга. Фотографии были сделаны во время отдыха, на который певица отправилась с мужем Сергеем Глушко и друзьями.

Поклонники Королевой назвали знаменитость «зажигалкой» и пожелали дольше оставаться на позитиве. Подписчики активно комментировали пост в Инстаграм: «Наташа, в вас столько энергии! Надо сниматься в кино!», «На нашей эстраде много «святош», но намного приятнее смотреть на открытых и непредсказуемых. Браво!», «Вы наша бомба! Очень классная!».

Нашлись и менее восторженные подписчики. Некоторые заметили, что такое поведение не соответствует возрасту певицы. Вспомнили также о том, что Сергей Глушко жаловался на недостаток денег в период длительного карантина. Подписчики спрашивали Наталью, хватило ли им средств на дрова.

Источник: sovets