8 404 новых случаев COVID-19 выявлены за сутки на 10 июня в России. Всего заражены 493 657 россиян

Прирост за сутки в стране девятые сутки не превышает 9 тыс., темп прироста за это время снизился с 2,14% до текущих 1,73%. Тем не менее, показатель суточной смертности высокий: оперштаб сообщает о 216 умерших.

Прирост за сутки в стране девятые сутки не превышает 9 тыс.

Прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ за сутки составил более 8,4 тыс. случаев, умерли 216 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду, 10 июня.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 404 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2924 (34,8%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении штаба.

Прирост за сутки в стране девятые сутки не превышает 9 тыс., темп прироста за это время снизился с 2,14% до текущих 1,73%. Тем не менее, показатель суточной смертности высокий: оперштаб сообщает о 216 умерших, это второй по величине показатель за весь период коронавируса в России (антирекорд в 232 смерти был зафиксирован 29 мая). Роспотребнадзор предупреждал, что после прохождения условного пика заболеваемости ожидается рост смертности.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 493 657 случаев коронавирусной инфекции, 6 358 умерших и 252 783 выписанных (10 386 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 234 516. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

В России проведено в общей сложности более 13,5 млн тестов на COVID-19, из них 290 тыс. — за последние отчетные сутки, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в среду. Под медицинским наблюдением в стране находятся 318 тыс. человек.

Россия с общим числом случаев, приближающимся к полумиллиону, остается на третьем месте в мире (по данным Университета Джонса Хопкинса) после США (1,97 млн) и Бразилии (739,5 тыс.). На четвертом месте все еще находится Великобритания с 289 тыс. заболевших и суточным приростом в 1,7 тыс., однако, вероятнее всего, в ближайшие два-три дня ее обгонит Индия (276 тыс., +10,2 тыс.).

В Москве на утро среды, сообщает оперативный штаб, 1195 новых случаев COVID-19 за сутки, 56 смертей и 3796 выздоровевших.

Еще 735 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Московской области, 313 — в Санкт-Петербурге, 304 — в Нижегородской области, 284 — в Свердловской области, 242 — в Воронежской области, 197 — в Ханты-Мансийском АО, 192 — в Ростовской области, 182 — в Иркутской области, 174 — в Красноярском крае, 135 — в Челябинской области, по 132 новых случая в Смоленской и Архангельской областях, 126 — в Пензенской области, 117 — в Саратовской области, 116 — в Волгоградской области, 113 — в Самарской области, 106 — в Новосибирской области, 103 — в Тульской области, 101 — в Ивановской области. В остальных регионах страны число новых случаев не превышает 100 (в Дагестане, за ситуацией в котором следят федеральные власти, 98 заболевших).

Помимо 56 новых летальных исходов в Москве, 49 человек умерли за сутки в Санкт-Петербурге, 32 — в Московской области. По пять человек сконлчались в Тверской и Нижегородской областях. По четыре летальных исхода в Якутии, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Челябинской, Белгородской областях. По трое умерших в Архангельской, Ростовской, Орловской областях, Красноярском крае. По двое — в Адыгее, Самарской, Ульяновской, Свердловской, Иркутской, Новосибирской, Курской, Вологодской, Кировской, Оренбургской областях, Пермском, Ставропольском краях, Ханты-Мансийском АО. По одному летальному исходу в Кабардино-Балкарии, Астраханской и Воронежской областях, Приморском, Краснодарском, Алтайском и Забайкальском краях.