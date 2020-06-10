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Общество / Стиль жизни

«Моя любимая женщина — мой лучший друг»: Дмитрий Нагиев рассказал о любимой

16:34 10.06.2020 Фото: hochu
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Дмитрий Нагиев считается одним из самых закрытых персонажей в шоу-бизнесе. Безумно редко можно что-то услышать о его личной жизни.

Моя любимая женщина — мой лучший друг: Дмитрий Нагиев рассказал о любимой
Дмитрий Нагиев, который почти никогда не говорит о личном, рассказал о любимой

Актер и телеведущий, а также один из главных сердцеедов российского шоу-бизнеса едва ли не впервые так откровенно рассказал о возлюбленной.

Он не скрывает, что его сердце давно занято. Но до этого момента Дмитрий Нагиев предпочитал молчать о самом сокровенном.

Но в беседе с журналистами он подтвердил слухи о том, что его роман длится уже много лет:

Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи я остался простым парнем с Гражданки — так называют Гражданский проспект, где я вырос… Я ценю дружбу. И мне повезло: моя любимая женщина — мой лучший друг.

Нагиев отметил, что, по его мнению, с любимым человеком должно быть легко.

Настоящие отношения не должны требовать усилий.

Тот, кто говорит, что любовь — это ежедневная работа, ошибается. Старик, значит, это не любовь. Любовь — это не работа, любовь — это легкость бытия, это абсолютное взаимопонимание, растворение друг в друге, инь и ян. Это не столкновение углов, а умение найти нужный пазл, нужное время, чтобы сблизиться с человеком. Если происходит не так, то отношения превращаются в работу и рано или поздно влюб­ленности разрушаются.

Поскольку многие интересуются, почему Дмитрий Нагиев так тщательно скрывает свою жизни, артист на этот счет имеет свою четкую позицию. Он считает, что артиста должны знать в связи с его проектами. Правда, оказывается, иногда возлюбленная знаменитости вместе с ним появляется на премьерах, но сидят в разных концах зала в кинотеатре.

Я считаю, что артиста должны знать по его делам, а не по голой заднице… Держать в секрете личную жизнь легко — просто не показывать, и все. И даже если мы с любимой где-то на премьере, мы просто сидим в разных концах зала. Ничего такого в этом нет, это те минусы, которые приносит популярность.

Вот такие откровения озвучил Дмитрий Нагиев.

Источник: hochu

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