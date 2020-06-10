Нашли нефтепродукты в озере Пясино под Норильском

В ликвидации последствий разлива нефти задействованы силы и средства компании «Норникель», Морской спасательной службы, компаний «Газпром нефть», «Транснефть-Сибирь» и МЧС

Концентрация нефтепродуктов в ручье Безымянный, откуда ГСМ попали в реки Далдыкан и Амбарная, по-прежнему высокая, отметила заместитель министра экологии и рационального природопользования края.

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк.

29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в группу «Норникель») в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, грязь попала в ручей Безымянный, а через него в реку Амбарная. Специальные защитные боны установили на реке, чтобы не допустить дальнейшего загрязнения озера Пясино и попадания нефтепродуктов в Карское море.

«В самом этом озере [Пясино] мы наблюдаем концентрацию обводненных нефтепродуктов в пределах ПДК. Мы пока предполагаем, что [они туда] попали [после разлива], потому что нефтепродукты в озере есть. Сейчас будем продолжать наблюдения», — сказала Гуменюк.

По словам замминистра, заборы почвы и воды проводились сотрудниками ведомства и учеными Сибирского федерального университета. Она отметила, что в реке Пясине, которая вытекает из озера и впадает в Карское море, следов нефтепродуктов не обнаружено. «В истоке реки пока не наблюдаем нефтепродуктов, там есть естественные барьеры в виде больших льдин. Но как только лед уйдет, там нужно устанавливать более эффективные боны, чтобы исключить попадания воды в реку», — считает она. Замминистра отметила, что имеющиеся боны на реке Амбарная либо были установлены позже, чем было необходимо, либо являются недостаточно эффективными для сдерживания.

Также Гуменюк сообщила, что по-прежнему наблюдается высокая концентрация нефтепродуктов в ручье Безымянный, откуда нефтепродукты попали в реки Далдыкан и Амбарная. «Концентрация до 1 100 ПДК, для нас это очень плохо, потому что это означает, что нефтепродукты продолжают поступать в водную систему через почву и подземные воды», — сообщила она. По ее словам, после того как на этой неделе будут подготовлены анализы почвы, компании «Норникель» будут направлены рекомендации, как лучше очищать загрязненную территорию.

О ходе работ по ликвидации последствий

В ликвидации последствий разлива нефти задействованы силы и средства компании «Норникель», Морской спасательной службы, компаний «Газпром нефть», «Транснефть-Сибирь» и МЧС. Отряд морской спасательной службы имеет опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. К настоящему моменту спасатели локализовали разлив. По факту произошедшего возбуждено четыре уголовных дела. Задержан и заключен под стражу начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

Пясино — озеро ледникового происхождения, находится севернее Норильска. Площадь озера — 735 квадратных километров, оно имеет важное рыбохозяйственное значение. Нерестилища ценных пород рыб — нельмы, муксуна, сига, ряпушки — находятся вблизи истока реки Пясины из озера.

Источник: ТАСС