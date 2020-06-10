«Хондой» с подвыпившей компанией на трассе Р-256 в Бердске управлял нетрезвый водитель без прав
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«Хондой» с подвыпившей компанией на трассе Р-256 в Бердске управлял нетрезвый водитель без прав

4:27:406/10/2020
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Столкновение внедорожника с междугородним автобусом прокомментировали в Госавтоинспекции региона.

Напомним, как сообщил сайт «Свидетель», накануне в утренний час пик на мосту через Бердь произошло ДТП без пострадавших. Обгоняя междугородний автобус KIA с госномером 22 региона, водитель внедорожника Honda CR-V допустил небрежность и протаранил пассажирский транспорт, следовавший по маршруту в сторону Новосибирска.

Авария, как сообщал сайт «Свидетель» со ссылкой на очевидцев, обошлась без пострадавших. На трассе в районе места происшествия образовалась гигантская пробка в сторону областного центра. Разбираться с «полётом» водителя внедорожника на бердский мост прибыло несколько экипажей ГИБДД. Их стараниями пробка, из-за которой немало бердчан и искитимцев опоздало к началу рабочего дня в Академгородок и Новосибирск, была оперативно ликвидирована.

— Водитель, управляя автомобилем «Хонда», в пути следования произвёл столкновение с автомобилем «КИА», — прокомментировала обстоятельства произошедшего сайту «Свидетель» Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по НСО сегодня, 10 июня. — Он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Также, как добавила Ольга Николаевна, водитель «Хонды» не имел права управлять транспортным средством из-за отсутствия водительского удостоверения.

Источник: svidetel24.info

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Комментарий
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    Аноним, 11 июня 2020 8:49:10
    Ему тоже дадут 12 лет тюрьмы? Или он плохой артист и ему ещё не положено, пока никого не убил?
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