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Вещий сон может присниться в ночь с 10 на 11 июня, он покажет темную сторону вашей личности

17:07 10.06.2020 Фото: PxHere
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Ночь с 10 на 11 июня часто приносит нам вещие сны, открывая нам темные и невидимые стороны нашей личности. Всё что приснилось, постарайтесь запомнить всё, как можно точнее.

Вещий сон может присниться в ночь с 10 на 11 июня, он покажет темную сторону вашей личности
Нужно запомнить сон и ни в коем случае не игнорировать

Во сне могут отразиться ваши скрытые желания, которые так или иначе связаны с вашей личной жизнью.

Сновидения также содержат символы, которые являются своеобразным знаком и предупреждают о надвигающейся угрозе. Это могут быть как неурядицы на работе, проблемы в делах бизнеса. Так и неполадки со здоровьем. Стоит акцентировать на этом внимание и ни в коем случае не игнорировать. Так вы сможете с легкостью отделаться от несчастного случая.

Конечно, не стоит все воспринимать слишком буквально. Помните о том, что нашему подсознанию свойственно искажать некоторые события, преувеличивая их, и безобидный щенок может превратиться во сне в жестокого волка. А если вы увидите во сне сексуальное насилие, то это может быть всего лишь сигналом того, что вам нужно уделить внимание вашей личной интимной жизни.

В этот день трактуйте сны особенно внимательно. Не впадайте в крайности и фанатизм. Специалисты не советуют анализировать сны этого дня самому, лучше обратиться к астрологу. Потому как неправильные выводы могут повести вас по неверному пути.

Источник: izvmor

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