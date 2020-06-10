Вещий сон может присниться в ночь с 10 на 11 июня, он покажет темную сторону вашей личности

Во сне могут отразиться ваши скрытые желания, которые так или иначе связаны с вашей личной жизнью.
Сновидения также содержат символы, которые являются своеобразным знаком и предупреждают о надвигающейся угрозе. Это могут быть как неурядицы на работе, проблемы в делах бизнеса. Так и неполадки со здоровьем. Стоит акцентировать на этом внимание и ни в коем случае не игнорировать. Так вы сможете с легкостью отделаться от несчастного случая.
Конечно, не стоит все воспринимать слишком буквально. Помните о том, что нашему подсознанию свойственно искажать некоторые события, преувеличивая их, и безобидный щенок может превратиться во сне в жестокого волка. А если вы увидите во сне сексуальное насилие, то это может быть всего лишь сигналом того, что вам нужно уделить внимание вашей личной интимной жизни.
В этот день трактуйте сны особенно внимательно. Не впадайте в крайности и фанатизм. Специалисты не советуют анализировать сны этого дня самому, лучше обратиться к астрологу. Потому как неправильные выводы могут повести вас по неверному пути.
Источник: izvmor