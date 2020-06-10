Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области: «Будет туалет в парке Бердска»
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Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области: «Будет туалет в парке Бердска»

4:36:526/10/2020
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Областной чиновник остался доволен реконструкцией, которая проводится в центральном парке нашего города.

Сегодня с официальным визитом в Бердске побывал Денис Архипов, министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Представители администрации города провели его по парку, рассказав об уже выполненных работах и тех, что предстоит сделать до конца лета.

Господин Архипов остался доволен увиденным. На вопрос журналистов о туалете, который почему-то не включили во второй этап реконструкции парка, министр ответил лаконично: «Туалет будет».

Подробности – в ближайшее время.

Источник: svidetel24.info

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