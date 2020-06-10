Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области: «Будет туалет в парке Бердска»

Областной чиновник остался доволен реконструкцией, которая проводится в центральном парке нашего города.
Областной чиновник остался доволен реконструкцией, которая проводится в центральном парке нашего города.
Сегодня с официальным визитом в Бердске побывал Денис Архипов, министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Представители администрации города провели его по парку, рассказав об уже выполненных работах и тех, что предстоит сделать до конца лета.
Господин Архипов остался доволен увиденным. На вопрос журналистов о туалете, который почему-то не включили во второй этап реконструкции парка, министр ответил лаконично: «Туалет будет».
Подробности – в ближайшее время.