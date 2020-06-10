Новая детская реанимация откроется в 2020 году в Новосибирске

В здании, расположенном на улице Союза Молодежи, появится и отделение паллиативной помощи, оснащенное по всем современным стандартам, с оборудованием от ведущих мировых производителей. Строительные работы завершат к осени.

Ход капитального ремонта больницы был продемонстрирован в рамках пресс-тура 10 июня

Открытие отделения реанимации и отделения паллиативной помощи планируется к концу года в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи Новосибирской области, уже сейчас в больнице установлен и работает новый аппарат МРТ. Ход капитального ремонта больницы был продемонстрирован в рамках пресс-тура 10 июня.

Как отметил главный врач ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» Ростислав Заблоцкий, первым этапом обновления больницы стала установка аппарата МРТ, закупленного за счет резервного фонда Президента РФ. Томограф обслуживает маленьких пациентов с октября прошлого года.

«Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал наши планы по реорганизации здания филиала больницы, и сейчас усиленными темпами идет капитальный ремонт. В здании, расположенном на улице Союза Молодежи, появятся отделения реанимации и паллиативной помощи, оснащенные по всем современным стандартам, с оборудованием от ведущих мировых производителей. Строительные работы мы планируем завершить к осени, а начать принимать пациентов – к концу года», – подчеркнул Ростислав Заблоцкий.

Новые отделения рассчитаны на детей с неврологическими патологиями, в том числе – поступающих по неотложным показаниям. После завершения ремонта отпадет необходимость транспортировки детей в другие учреждения – как это делалось раньше.

Новый аппарат МРТ позволит качественно повысить диагностическую работу сферы здравоохранения Новосибирской области. Напомним, что на прошлой неделе новый аппарат МРТ был представлен в ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №1» в г. Новосибирске.

Как отметил Ростислав Заблоцкий, до конца года в здании больницы, расположенном на Красном проспекте, будет установлен новый компьютерный томограф. Данные работы ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В период противодействия коронавирусной инфекции работа ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» не было остановлена, прием маленьких пациентов продолжается, усилены режимные мероприятия, проведено дополнительное обучение сотрудников, на повышенном контроле находится наличие средств индивидуальной защиты.

Больница представляет из себя современную многопрофильную медицинскую организацию. В ее структуру входят: общий коечный фонд на 471 койку (из них 341 круглосуточного пребывания), неврологическая служба, консультативно-диагностический центр. Выполняются операции по самому широкому профилю – хирургия, онкология, гнойно-воспалительная патология, гинекология, челюстно-лицевая хирургия и другое.

Источник: nso.ru