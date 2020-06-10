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Наденут электронный браслет на Ефремова ради контроля за соблюдением домашнего ареста

19:41 10.06.2020 Фото: pixabay.com
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Суд запретил актеру выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов и следователей. За нарушение — СИЗО.

Наденут электронный браслет на Ефремова ради контроля за соблюдением домашнего ареста
Суд запретил актеру Михаилу Ефремову выходить из дома

Прокуратура Москвы проконтролирует работу должностных лиц, ответственных за соблюдение условий домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым. Об этом сообщила в среду начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

«Прокуратуре Центрального административного округа поручено обеспечить надзорное сопровождение исполнения уполномоченным органом требований федерального законодательства при осуществлении контроля за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и ограничений», — сказала она.

Ранее в пресс-службе УФСИН сообщили, что для контроля за соблюдением Ефремовым условий домашнего ареста сотрудники уголовно-исполнительной инспекции наденут на него электронный браслет.

Суд запретил актеру Михаилу Ефремову выходить из дома, а также пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. В противном случае ему могут изменить меру пресечения на арест.

Московская полиция предъявила Ефремову обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии. Вину он признал, назвав произошедшее чудовищным.

Уголовное дело расследует УВД по ЦАО.

Источник: ТАСС

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