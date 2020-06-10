Наденут электронный браслет на Ефремова ради контроля за соблюдением домашнего ареста

Суд запретил актеру выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов и следователей. За нарушение — СИЗО.

Суд запретил актеру Михаилу Ефремову выходить из дома

Прокуратура Москвы проконтролирует работу должностных лиц, ответственных за соблюдение условий домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым. Об этом сообщила в среду начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

«Прокуратуре Центрального административного округа поручено обеспечить надзорное сопровождение исполнения уполномоченным органом требований федерального законодательства при осуществлении контроля за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и ограничений», — сказала она.

Ранее в пресс-службе УФСИН сообщили, что для контроля за соблюдением Ефремовым условий домашнего ареста сотрудники уголовно-исполнительной инспекции наденут на него электронный браслет.

Суд запретил актеру Михаилу Ефремову выходить из дома, а также пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. В противном случае ему могут изменить меру пресечения на арест.

Московская полиция предъявила Ефремову обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии. Вину он признал, назвав произошедшее чудовищным.

Уголовное дело расследует УВД по ЦАО.

Источник: ТАСС