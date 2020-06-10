«Спасибо Путину»: Получила пособие в 36 111 руб. на ребенка с 3 до 7 лет жительница Искитимского района 10 июня

Сегодня, 10 июня, жительница Искитимского района Марина получила пособие на старшего ребенка 5 лет.
— Я подала заявление на пособие еще 13 мая. По записи в соцзащите района. Сегодня узнала по звонку, что мне назначена выплата. И буквально пару минут назад деньги пришли на карту. Я в растерянности. Приятной неожиданности. Спасибо Путину! — говорит молодая мама в беседе с «Курьер. Среда. Бердск».
Напомним, эта выплата выплачивается семьям, если среднедушевой доход семьи составляет ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. И она финансируется за счет двух источников: это федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации. В среднем по стране выплата будет составлять половину прожиточного минимума и соответствовать 5500 рублям. В Новосибирской области пособие равно 6 018 рубле. Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года. С учетом того, что выплату начали с 1 июня, граждане смогут получить в июне выплату сразу же за шесть месяцев.
Нет.У нас пособие назначается автоматом,кто-то 1 июня получил,а кто-то до сих пор в ожидании
Нет не пришли. В соцзащите не добиться ответа одобрено или нет.. Сидишь как на вулкане.
Пока нет
Семья главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светланы Радионовой владеет элитной недвижимостью в России и во Франции на сумму 720 млн рублей. Такое утверждение содержится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
По его данным, квартира стоимостью около 500 тысяч евро была приобретена в городе Жуан-ле-Пен между Ниццей и Каннами в 2017 году и оформлена на фирму отца и матери чиновницы - Геннадия и Татьяны Радионовых. Кроме того, сотрудники ФБК нашли у ее родителей-пенсионеров четыре квартиры в центре Москвы на 655 млн рублей. Наконец, на них зарегистрирован загородный дом площадью 600 квадратных метров и участок размером 34 сотки, утверждают в Фонде борьбы с коррупцией.
Официальный доход Радионовой - 400 тысяч рублей в месяц.
Вот спасибо, так спасибо