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«Спасибо Путину»: Получила пособие в 36 111 руб. на ребенка с 3 до 7 лет жительница Искитимского района 10 июня

22:33 10.06.2020, Марина Волкова Фото: предоставлено Мариной
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Девушка оформила пособие лично в соцзащите района еще 13 мая.

Спасибо Путину: Получила пособие в 36 111 руб. на ребенка с 3 до 7 лет жительница Искитимского района 10 июня
Мать получила деньги 10 июня
Сюжет: Все пособия Путина
Спасибо Путину: Получила пособие в 36 111 руб. на ребенка с 3 до 7 лет жительница Искитимского района 10 июня

«Спасибо Путину»: Получила пособие в 36 111 руб. на ребенка с 3 до 7 лет жительница Искитимского района 10 июняКак получить по 12 130 рублей ухаживающим за стариками, сиротами и волонтерам в России, Новосибирске и БердскеЕщё 141 новостей

Сегодня, 10 июня, жительница Искитимского района Марина получила пособие на старшего ребенка 5 лет.

— Я подала заявление на пособие еще 13 мая. По записи в соцзащите района. Сегодня узнала по звонку, что мне назначена выплата. И буквально пару минут назад деньги пришли на карту. Я в растерянности. Приятной неожиданности. Спасибо Путину! — говорит молодая мама в беседе с «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, эта выплата выплачивается семьям, если среднедушевой доход семьи составляет ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. И она финансируется за счет двух источников: это федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации. В среднем по стране выплата будет составлять половину прожиточного минимума и соответствовать 5500 рублям. В Новосибирской области пособие равно 6 018 рубле. Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года. С учетом того, что выплату начали с 1 июня, граждане смогут получить в июне выплату сразу же за шесть месяцев.

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От редакции

Вам пришли деньги?

Chandler, 10 июня 2020 19:46
Нет, не спасибо Путину, спасибо народу. За счет налогов россиян весь праздник устроили. Пожалуйста, не путайте мягкое с теплым.
Мария, 10 июня 2020 20:13
НВР:
Нет.У нас пособие назначается автоматом,кто-то 1 июня получил,а кто-то до сих пор в ожидании
Аноним, 10 июня 2020 20:17
НВР:
Нет не пришли. В соцзащите не добиться ответа одобрено или нет.. Сидишь как на вулкане.
Гость, 10 июня 2020 21:29
Нет,не получила. Прошло 3 недели, до сих пор ждут ответа от запросов. Только одни обещания,в пятницу обещали,что в понедельник все будет,сегодня уже снова до понедельника. Когда будут не известно
Ольга, 10 июня 2020 21:52
Нет у нас в Бердске такой оперативности нет...Искитим работает лучше. Документы подала 22 мая, в расписке стоит дата оказания услуги аж 29.07... поэтому у нас больше 2 месяцев рассматривают заявление, и при этом говорят что если у Вас что то будет не так мы откажем а потом ещё раз подадите и так видимо до бесконечности по 2 месяца рассматривать можно...наш отдел социальной помощи уже давно работает по принципу лишь бы дать меньше.
Аноним, 10 июня 2020 22:59
НВР:
Пока нет
Поросёнок Пётр, 11 июня 2020 00:30
36 000, это один вечер в хорошем ресторане, вот так выглядит настоящее "Спасибо Путину"
Семья главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светланы Радионовой владеет элитной недвижимостью в России и во Франции на сумму 720 млн рублей. Такое утверждение содержится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
По его данным, квартира стоимостью около 500 тысяч евро была приобретена в городе Жуан-ле-Пен между Ниццей и Каннами в 2017 году и оформлена на фирму отца и матери чиновницы - Геннадия и Татьяны Радионовых. Кроме того, сотрудники ФБК нашли у ее родителей-пенсионеров четыре квартиры в центре Москвы на 655 млн рублей. Наконец, на них зарегистрирован загородный дом площадью 600 квадратных метров и участок размером 34 сотки, утверждают в Фонде борьбы с коррупцией.
Официальный доход Радионовой - 400 тысяч рублей в месяц.
Вот спасибо, так спасибо

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