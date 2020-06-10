И не вынырнул: утонул 13-летний мальчик на озере в Новосибирской области

Трагедия произошла в поселке Садовом 9 июня. Подросток в компании друзей пошел купаться и неудачно нырнул. Спасти ребенка не удалось.

Подросток утонул в озере

В Новосибирской области следователи СКР выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетнего на воде, сообщили в региональном управлении СКР в среду.

Установившаяся в Новосибирской области жаркая погода способствует тому, что всё большее количество граждан стремится отдохнуть у водоёмов. Как показывает практика, наиболее тянутся к прохладной воде в эти знойные июньские дни дети, которых, к сожалению, не всегда успевают проконтролировать взрослые. Это приводит к непоправимым трагедиям.

Так, 9 июня 2020 года в поселке Садовый Новосибирского района Новосибирской области на озере во время купания утонул 13-летний мальчик. В компании друзей ребенок пришел на водоем, неудачно нырнул и утонул. Спасти ребенка не удалось.

Следственным отделом по городу Обь СУ СКР по Новосибирской области по факту случившегося проводится доследственная проверка. В рамках проверочных мероприятий опрашиваются родственники и знакомые погибшего ребенка, непосредственные очевидцы случившегося. Для определения точной смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов впредь.

-Уважаемые взрослые — родители и иные законные представители детей! Будьте внимательнее по отношению к своим малолетним и несовершеннолетним детям! Не оставляйте их без присмотра не только у водоёмов, но и в других ситуациях, в которых жизни и здоровью ребятишек может угрожать опасность. Всегда контролируйте их времяпрепровождение. Трагедию можно предотвратить, но исправить её нельзя! — предупредили в СК.