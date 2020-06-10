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Минстрой в шоке: Повышать тарифы ЖКХ отказывается власть в 2020 году

18:41 10.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Министр строительства отметил, что если такое решение будет поддержано, то отрасли грозит серьезное недофинансирование. Предполагали рост тарифов в России с 1 июля на 4%.

, передает «Интерфакс»Тарифы на услуги ЖКХ могут остаться на уровне 2019 года, заявил в среду глава Минстроя России Владимир Якушев.

«Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал Якушев в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии – вызовы и решения».

Он отметил, что если такое решение будет поддержано, то отрасли грозит серьезное недофинансирование.

Ранее СМИ сообщили, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил правительству сохранить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во второй половине 2020 года на уровне 2019 года. Письмо с инициативой он адресовал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, передает «Интерфакс».

Отрасль ЖКХ вошла в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Власти отмечали как увеличение затрат отрасли, так и снижение платежной дисциплины граждан и компаний.

Как сообщалось, в конце октября прошлого года правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ по субъектам РФ на 2020 год. Согласно документу, услуги ЖКХ в Москве подорожают максимум на 5%, в Подмосковье — на 4,1%. Наибольший рост тарифов запланирован в Чечне (+6,5%), минимальный — в Ненецком автономном округе (+2,4%).

Отмечалось также, что средний рост тарифов ЖКХ в России с 1 июля 2020 года составит 4%.

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От редакции

Повысят тарифы?

Рома, 10 июня 2020 20:01
сначала повысьте зарплаты
Аноним, 10 июня 2020 20:21
Он отметил, что если такое решение будет поддержано, то отрасли грозит серьезное недофинансирование.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/06/10/571102-minstroj-v-shoke-povyshat-tarify-zhkx-otkazyvaetsya-vlast-v-2020-godu
Шантаж чистой воды. Трубы рвет регулярно даже при повышении тарифов.

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