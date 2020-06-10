Чиновница сбила ребенка и отсудила за царапины на кроссовере 120 тыс. рублей в Мурманской области

Бывшая сотрудница министерства образования и науки Мурманской области, курировавшая вопрос безопасности детей на дорогах, сбила ребенка на велосипеде и засудила его семью.
Авария произошла в 2018 году в деревне под Мурманском. Женщина за рулем кроссовера наехала на мальчика, который выехал на велосипеде на нерегулируемый перекресток. В результате мальчик получил сильные ушибы, сотрясение мозга и сломал челюсть, выбив передние зубы, передает РЕН-ТВ.
Автомобиль чиновницы получил несколько царапин.
Родители пострадавшего школьника решили не подавать в суд на женщину, однако позже выяснилось, что чиновница захотела компенсацию. Суд встал на ее сторону и обязал семью выплатить чиновнице 120 тыс. рублей.
Ребенок оправился после аварии, однако остался без передних зубов, их смогут вставить только после 25 лет.
почему беспредел? по закону виновник оплачивает ущерб.
виноват в аварии ребёнок, ответственность за которого несут родители. нашему обществу не угодишь: то сетуют на то, что законы не выполняются, но если их исполнять беспристрастно - опять не так. у нас общество в большинстве своём инфантильное и продолжает растит инфантилов. "онижедети" ... тётя просто не испугалась "общественного мнения", зато в деревне под Мурманском ближайшие пару лет дети будут пересекать перекрёсток пешком, ведя велик рядом... пара выбитых зубов этого пацана, вероятно, спасёт несколько жизней других ездюков по переходам