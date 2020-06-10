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Чиновница сбила ребенка и отсудила за царапины на кроссовере 120 тыс. рублей в Мурманской области

19:03 10.06.2020 Фото: РЕН-ТВ
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Родители пострадавшего мальчика не стали обращаться в суд. А автоледи захотела компенсации за поцарапанный при ДТП автомобиль. И у нее получилось. Ребенок остался без зубов.

Чиновница сбила ребенка и отсудила за царапины на кроссовере 120 тыс. рублей в Мурманской области
Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его родителей компенсацию

Бывшая сотрудница министерства образования и науки Мурманской области, курировавшая вопрос безопасности детей на дорогах, сбила ребенка на велосипеде и засудила его семью.

Авария произошла в 2018 году в деревне под Мурманском. Женщина за рулем кроссовера наехала на мальчика, который выехал на велосипеде на нерегулируемый перекресток. В результате мальчик получил сильные ушибы, сотрясение мозга и сломал челюсть, выбив передние зубы, передает РЕН-ТВ.

Автомобиль чиновницы получил несколько царапин.

Родители пострадавшего школьника решили не подавать в суд на женщину, однако позже выяснилось, что чиновница захотела компенсацию. Суд встал на ее сторону и обязал семью выплатить чиновнице 120 тыс. рублей.

Ребенок оправился после аварии, однако остался без передних зубов, их смогут вставить только после 25 лет.

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От редакции

Беспредел?

Adeli, 10 июня 2020 19:48
НВР:
почему беспредел? по закону виновник оплачивает ущерб.
виноват в аварии ребёнок, ответственность за которого несут родители. нашему обществу не угодишь: то сетуют на то, что законы не выполняются, но если их исполнять беспристрастно - опять не так. у нас общество в большинстве своём инфантильное и продолжает растит инфантилов. "онижедети" ... тётя просто не испугалась "общественного мнения", зато в деревне под Мурманском ближайшие пару лет дети будут пересекать перекрёсток пешком, ведя велик рядом... пара выбитых зубов этого пацана, вероятно, спасёт несколько жизней других ездюков по переходам
АнтиЯ, 10 июня 2020 20:07
так то автомобиль средство повышенной опасности
Аноним, 10 июня 2020 20:08
Все это конечно так. Но теперь родителям ребенка надо обязательно подать в суд на чинушку за причинение вреда здоровью в результате ДТП. И здесь уж точно они получат деньги.
Деревенский, 10 июня 2020 21:02
Не все так однозначно. Выехал не равно пересекал. Если деревня две улицы двадцать дворов, то зебру можно только на пыли нарисовать, а знаков там сроду не видели. Почему страховщики не выплатили? Мало? Или решили сама виновата? Пофантазируем. Родитель (чиновник администрации Президента) первым подает иск. Материальный ущерб - велосипед, лечение, зубы в московской клинике после 25, диета до 25. Моральный ущерб - дразнилки, комплексы, потом девки не любят, на работу не берут... Алле-оп!! Чиновница без джыыпа, квартиры и отдыха в Турции ближайшие ...надцать лет. А почему? А по закону! Открываем ПДД и читаем с самой- самой первой страницы.
Рома, 10 июня 2020 19:58
если ребенок выехал на велосипеде на проезжую часть и вина его, то это не беспредел, а вполне возможный исход событий, так как все несут правовую ответственность
Деревенский, 10 июня 2020 21:46
А в деревне нет проезжей части) Где смог проехать, там эта самая часть и есть)))
Аноним, 10 июня 2020 21:04
Нечего отпрыскам холопским под телеги барские прыгать. Необходимо, как только завидели телегу сразу склониться в низком поклоне, вести себя смирно и уважительно, снять головной убор.

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