Чиновница сбила ребенка и отсудила за царапины на кроссовере 120 тыс. рублей в Мурманской области

Родители пострадавшего мальчика не стали обращаться в суд. А автоледи захотела компенсации за поцарапанный при ДТП автомобиль. И у нее получилось. Ребенок остался без зубов.

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его родителей компенсацию

Бывшая сотрудница министерства образования и науки Мурманской области, курировавшая вопрос безопасности детей на дорогах, сбила ребенка на велосипеде и засудила его семью.

Авария произошла в 2018 году в деревне под Мурманском. Женщина за рулем кроссовера наехала на мальчика, который выехал на велосипеде на нерегулируемый перекресток. В результате мальчик получил сильные ушибы, сотрясение мозга и сломал челюсть, выбив передние зубы, передает РЕН-ТВ.

Автомобиль чиновницы получил несколько царапин.

Родители пострадавшего школьника решили не подавать в суд на женщину, однако позже выяснилось, что чиновница захотела компенсацию. Суд встал на ее сторону и обязал семью выплатить чиновнице 120 тыс. рублей.

Ребенок оправился после аварии, однако остался без передних зубов, их смогут вставить только после 25 лет.