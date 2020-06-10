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Олигархов не существует в России, заявили в Кремле

19:09 10.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Песков напомнил, что олигархами принято называть предпринимателей, имеющих политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику.

Олигархов не существует в России, заявили в Кремле
Дмитрий Песков не знает о существовании олигархов в России

В России нет олигархов — предпринимателей, использующих свои деньги для влияния на политику, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул «деньги российских олигархов» в контексте финансирования оппозиционеров в республике, передает ТАСС.

«Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, об их существовании», — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что олигархами принято называть предпринимателей, имеющих политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику.

«Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе», — подчеркнул Песков.

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От редакции

Нет олигархов в России?

Аноним, 10 июня 2020 19:24
В России все наоборот: Олигархами принято называть политиков, имеющих деньги и желание использовать политику для влияния на экономику, приумножая свои капиталы.
НЕПесков
Обычный Человек, 10 июня 2020 19:48
В России нет олигархов? Да их сотни. Только долларовых миллиардеров 101 человек. И ещё сотня, у которых состояние начинает свой отсчёт от 400-сот миллионов тех же долларов. И что? Все они тяжёлым и упорным трудом заработали эти несметные суммы? Да нет конечно. Получили их по плану, осуществляемому уже почти 30 лет. И одному Богу известно, когда всё это закончится. Настоящий Бог не любит подобную несправедливость и античеловеческую деятельность, и он знает что с этим делать. Причём будет наводить порядок во всём мире.
Covid-19, 10 июня 2020 20:10
Все это члены т.н. "Золотого миллиарда", которые уже вовсю контролируют политические и экономические процессы в России. Путин - просто марионетка в этой игре.
Рома, 10 июня 2020 19:49
опять подмена понятий, как раз в России власть и принадлежит олигархам
Обычный Человек, 10 июня 2020 19:51
Свобода - это запрет.(Мизулина)

Долларовые миллиардеры - это не олигархи.(Песков)

Обнуление сроков президента - допустимо.(Конституционный суд РФ)
Covid-19, 10 июня 2020 19:54
"Ихтамнет", одним словом. Путин - как курочка, высиживающая цыплят-олигархов и за счет россиян субсидирующая их бизнесы.
Политика и власть в России - золотая жила для многих, особенно если ты приближен к телу вождя.
Аноним, 10 июня 2020 20:33
Определение в подзаголовке от какого-то пескова чётко показывает, что и власть, и куклы ботексные принадлежат именно тем, кого как-бы нет. Значит, нет и лакеев, что на фото золотыми часами блещут.
А если вас нет, зачем вы мучаете нас своим присутствием?
Аноним, 10 июня 2020 21:13
Раз нет "олигархов",
то нет налогов, нет штрафов, нет пеней, нет кредитов и долговых обязательств!
Песков опять"пургу несёт".

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