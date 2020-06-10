Олигархов не существует в России, заявили в Кремле

В России нет олигархов — предпринимателей, использующих свои деньги для влияния на политику, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул «деньги российских олигархов» в контексте финансирования оппозиционеров в республике, передает ТАСС.
«Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, об их существовании», — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что олигархами принято называть предпринимателей, имеющих политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику.
«Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе», — подчеркнул Песков.
НЕПесков
Долларовые миллиардеры - это не олигархи.(Песков)
Обнуление сроков президента - допустимо.(Конституционный суд РФ)
Политика и власть в России - золотая жила для многих, особенно если ты приближен к телу вождя.
А если вас нет, зачем вы мучаете нас своим присутствием?
то нет налогов, нет штрафов, нет пеней, нет кредитов и долговых обязательств!
Песков опять"пургу несёт".