Зачем забрались в подвал министр ЖКХ и мэр Бердска? Смотри видео

Чиновники спустились в подвал многоэтажки, чтобы проинспектировать энергоэффективный ремонт и погодозависимое отопление за 423 тыс. рублей.

Денис Архипов проинспектировал систему отопления в Бердске

10 июня в Бердск приехал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Он проверил, как реконструируют за 37 млн рублей городской парк. А потом отправился в микрорайон Северный, осмотреть многоквартирные дома по адресу: микрорайон Серверный, 19 и 19/1.

Денис Архипов, вице-мэр по городскому хозяйству Владимир Захаров и глава Бердска Евгений Шестернин спустились в подвал, чтобы проинспектировать энергоэффективный ремонт.

— Система погодозависимого регулирования системы отопления за 423 тыс. рублей. Она позволяет жителям экономить при оплате тепловой энергии за отопление,-сообщил технический директор управляющей компании «Лига» Константин Долгачев представителям власти.

О том, как будет развиваться нововведение, рассказал Денис Архипов:

— Многое зависит от активности жителей, а также организаций, управляющими жилым фондом. В Бердске мы видим соединение, когда организация, управляющая жилым фондом, и жители проявили инициативу и вместе с администрацией города подали заявку в федеральный Фонд реформирования ЖКХ, который предоставил ресурсы для компенсации расхода жителей на монтаж оборудования. Результат нагляден, когда экономия на отоплении позволяет сэкономленные средства использовать на облагораживание территории.

За 2019 год такое оборудование было установлено в 4 дома в Бердске. Сейчас активно идет работа с другими муниципалитетами, в планах подключить и Новосибирск. Но для участия в программ необходимо соблюсти ряд условий.

— Одна из самых главных проблем — для начала нужно уложиться в собственные ресурсы. Только после выполнения работ приходит компенсация. Сложно убедить собственников, что нужно заплатить средства к тем, что они уже платят ежемесячно. Еще одно из условий — дома, участвующие в программе, должны находиться на спецсчетах по капитальному ремонту, что сразу ограничивает круг участников. Есть ряд технических моментов, над которыми мы сейчас работаем. Большой процесс по оформлению заявок и отчетности. Это решаемые вопросы. 80% от понесенных затрат компенсируется за счет федерального бюджета, — сообщил Денис Николаевич.

Что увидел в подъездах и чему изумился министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов — в ближайшее время.

Мэр Бердска проинспектировал погодозависимое отопление

Автор видео Елена Белоусова