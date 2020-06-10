10.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Зачем забрались в подвал министр ЖКХ и мэр Бердска? Смотри видео

20:54 10.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
1 1

Чиновники спустились в подвал многоэтажки, чтобы проинспектировать энергоэффективный ремонт и погодозависимое отопление за 423 тыс. рублей.

Зачем забрались в подвал министр ЖКХ и мэр Бердска? Смотри видео
Денис Архипов проинспектировал систему отопления в Бердске

10 июня в Бердск приехал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Он проверил, как реконструируют за 37 млн рублей городской парк. А  потом отправился в микрорайон Северный, осмотреть многоквартирные дома по адресу: микрорайон Серверный, 19 и 19/1.

Денис Архипов, вице-мэр по городскому хозяйству Владимир Захаров и глава Бердска Евгений Шестернин спустились в подвал, чтобы проинспектировать энергоэффективный ремонт.

— Система погодозависимого регулирования системы отопления за 423 тыс. рублей. Она позволяет жителям экономить при оплате тепловой энергии за отопление,-сообщил технический директор управляющей компании «Лига» Константин Долгачев представителям власти.

О том, как будет развиваться нововведение, рассказал Денис Архипов:
— Многое зависит от активности жителей, а также организаций, управляющими жилым фондом. В Бердске мы видим соединение, когда организация, управляющая жилым фондом, и жители проявили инициативу и вместе с администрацией города подали заявку в федеральный Фонд реформирования ЖКХ, который предоставил ресурсы для компенсации расхода жителей на монтаж оборудования. Результат нагляден, когда экономия на отоплении позволяет сэкономленные средства использовать на облагораживание территории.

За 2019 год такое оборудование было установлено в 4 дома в Бердске. Сейчас активно идет работа с другими муниципалитетами, в планах подключить и Новосибирск. Но для участия в программ необходимо соблюсти ряд условий.

— Одна из самых главных проблем — для начала нужно уложиться в собственные ресурсы. Только после выполнения работ приходит компенсация. Сложно убедить собственников, что нужно заплатить средства к тем, что они уже платят ежемесячно. Еще одно из условий — дома, участвующие в программе, должны находиться на спецсчетах по капитальному ремонту, что сразу ограничивает круг участников. Есть ряд технических моментов, над которыми мы сейчас работаем. Большой процесс по оформлению заявок и отчетности. Это решаемые вопросы. 80% от понесенных затрат компенсируется за счет федерального бюджета, — сообщил Денис Николаевич.

Что увидел в подъездах и чему изумился министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов — в ближайшее время.

Зачем забрались в подвал министр ЖКХ и мэр Бердска? Смотри видео
Мэр Бердска проинспектировал погодозависимое отопление

Автор видео Елена Белоусова

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотите в вашем доме погодозависимую систему отопления за 423 тыс. рублей?

Николай, 10 июня 2020 21:33
Дом, который демонстрировал мэр, Владимир Захаров, такой-же значимый для г. Бердска, как дом Павлова для Сталинграда. Этот подвал показывают каждый раз, как "священную корову" в Индии, когда приезжают чиновники такого "разлива". Этот опыт не готов к массовому внедрению.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жестоким назвали задержание руководителей ТЭЦ-3 из-за разлива топлива в "Норникеле"
22:07 10-06-2020
Жестоким назвали задержание руководителей ТЭЦ-3 из-за разлива топлива в
БердскДело распространившей фейк о первой заболевшей COVID-19 в Бердске ушло в суд
21:48 10-06-2020
Дело распространившей фейк о первой заболевшей COVID-19 в Бердске ушло в суд
За комментарий "никакого коронавируса нет" оштрафовали на 30 тыс. рублей жительницу Свердловской области
21:34 10-06-2020
За комментарий
Взорвать рынок в Симферополе готовились 5 россиян. ФСБ предотвратила теракт
21:22 10-06-2020
Взорвать рынок в Симферополе готовились 5 россиян. ФСБ предотвратила теракт
Беспилотный транспорт и искусственный интеллект в медицине развивать без барьеров поручил Путин
21:09 10-06-2020
Беспилотный транспорт и искусственный интеллект в медицине развивать без барьеров поручил Путин
БердскЗачем забрались в подвал министр ЖКХ и мэр Бердска? Смотри видео 1
20:54 10-06-2020
Зачем забрались в подвал министр ЖКХ и мэр Бердска? Смотри видео
Обглодал бульдог-убийца 9-летнего мальчика, пока его мать веселилась на вечеринке
20:37 10-06-2020
Обглодал бульдог-убийца 9-летнего мальчика, пока его мать веселилась на вечеринке
Путин отказался от электронного голосования по поправкам в Конституцию. Сам придет на участок
20:23 10-06-2020
Путин отказался от электронного голосования по поправкам в Конституцию. Сам придет на участок
Где отключат горячую воду с 13 июня в Новосибирске. Список улиц
20:09 10-06-2020
Где отключат горячую воду с 13 июня в Новосибирске. Список улиц
Не позвали Зеленского на парад Победы в Москву 24 июня 2
20:00 10-06-2020
Не позвали Зеленского на парад Победы в Москву 24 июня