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Не позвали Зеленского на парад Победы в Москву 24 июня

20:00 10.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Представитель Кремля Песков отметил, что «Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ».

Не позвали Зеленского на парад Победы в Москву 24 июня
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, направляла ли Москва официальное приглашение украинскому лидеру на парад Победы, Песков сказал: «Насколько я знаю, [приглашение Зеленскому] не отправлялось». Комментируя причину такого решения, представитель Кремля подчеркнул, что «акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ».

«Есть ряд партнеров, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», — добавил Песков.

Первоначально на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы были приглашены многие иностранные лидеры и руководители международных организаций. 26 мая президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

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От редакции

Зеленский обидится?

Аноним, 10 июня 2020 20:21
Ну давайте позовём французов на Парад, да любую европейскую страну. Они же все воевали против нас. Да, Украина была в составе СССР, да, там большинство, глобальное большинство билось с фашистами, Украина никак неотделима от русского мира, но теперь реваншистам от фашизма выгодно выпячивать полицаев и прочую нечисть, что перешли на сторону оккупантов.
Ну не все же! Даже не половина!
Братья с той и другой стороны как-бы границы, помните: мы часть одного мира, одной нации, кто бы ни пытался развести нас на разные стороны баррикад, не верьте никому, это всё пройдёт, а нам стыдно будет.
Аноним, 10 июня 2020 21:05
Россия - страна изгой, лидеры адекватных стран не поедут на парад к заигравшемуся диктатору. Только Ассад приедет, да кто там еще друзья у нас остались?) Ким Чен Ын?

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