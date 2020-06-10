Не позвали Зеленского на парад Победы в Москву 24 июня

Представитель Кремля Песков отметил, что «Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ».

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, направляла ли Москва официальное приглашение украинскому лидеру на парад Победы, Песков сказал: «Насколько я знаю, [приглашение Зеленскому] не отправлялось». Комментируя причину такого решения, представитель Кремля подчеркнул, что «акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ».

«Есть ряд партнеров, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», — добавил Песков.

Первоначально на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы были приглашены многие иностранные лидеры и руководители международных организаций. 26 мая президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.