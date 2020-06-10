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Где отключат горячую воду с 13 июня в Новосибирске. Список улиц

20:09 10.06.2020 Фото: pixabay.com
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Отключение ожидает для жителей Центрального округа, Дзержинского и Октябрьского районов уже с вечера 13 июня.Остальным — с 15 июня. Максимальный срок отключения воды – по 26 июня.

Где отключат горячую воду с 13 июня в Новосибирске. Список улиц
Без горячей воды останутся новосибирцы

В Новосибирске продолжаются испытания тепловых сетей на прочность. Это приведёт к отключению горячей воды для жителей трех районов города, об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Отключение ожидает для жителей Центрального округа, Дзержинского и Октябрьского районов уже с вечера 13 июня. Максимальный срок отключения воды – по 26 июня.

После испытаний какое-то время коммунальщики потратят на устранение выявленных дефектов. Но горячая вода вернется в краны в указанный срок.

Список улиц

С 15 по 20 июня ООО «Новосибирская теплосетевая компания» будет проводить испытания тепловых сетей на плотность и прочность по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5 (перекачивающая насосная станция № 11).

Отключение горячей воды продолжится с 15 по 26 июня (максимальный срок). Испытания будут проводиться в круглосуточном режиме. Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды — с 20 часов 13 июня.

Под испытания попадают сети в Дзержинском и Октябрьском районах, Центральном округе:

— по ул. Национальной (от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина), ул. Куприна, ул. Есенина (от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина); ул. Адриена Лежена, 32; ул. Адриена Лежена 26/2; по ул. Кошурникова (от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина), ул. Бориса Богаткова (от ул. Кошурникова до ул. Кирова), ул. Стофато, ул. Добролюбова (от ул. Кирова до ул. Кошурникова), ул. Панфиловцев, ул. Никитина (от ул. Есенина до ул. Кирова), ул. Автогенной, ул. Псковской, ул. Узловой, ул. Радиотехнической, ул. Пешеходной, ул. Коммунстроевской, ул. Крамского, ул. Грибоедова (от ул. Пролетарской до ул. Кирова); ул. Дунайской, 40; по ул. Воинской, ул. Пролетарской, ул. Карла Либкнехта, ул. Красноармейской, ул. Далидовича, ул. Короленко, ул. Лескова, ул. Белинского, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Толстого, ул. Ленинградской, ул. Московской, ул. Гурьевской (от ул. Гаранина до ул. Кирова), ул. Артиллерийской, ул. Гаранина, ул. Сакко и Ванцетти (от ул. Кирова до ул. Лескова), ул. Маковского, ул. Шевченко (от ул. Кирова до ул. Белинского), ул. Покатной; на территории Военного городка; по ул. Военной, ул. Тополевой, ул. Василия Старощука; ул. Сибревкома, 9; по ул. Коммунистической (между ул. Октябрьской и ул. Бориса Богаткова), ул. Октябрьской (между ул. Каменской и ул. Семьи Шамшиных), ул. Семьи Шамшиных (от ул. Ипподромской до ул. Фрунзе), ул. Максима Горького (от ул. Каменской до ул. Военной), ул. Депутатской (от ул. Каменской до ул. Военной), ул. Орджоникидзе, ул. Каменской (от ул. Депутатской до ул. Фрунзе), ул. Щетинкина (от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных), ул. Трудовой, ул. Ядринцевской, ул. Потанинской, ул. Романова, ул. Журинской; ул. Ольги Жилиной, 21, 23; по ул. Мичурина (от ул. Орджоникидзе до ул. Фрунзе); ул. Фрунзе 2, 4; по ул. Чаплыгина (от ул. Семьи Шамшиных до ул. Каменской); ул. Каменской, 3, 19, 19а; ул. Чаплыгина, 93.

Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.

При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта.

Руководителям организаций и ведомств во время испытаний необходимо усилить надзор за складскими помещениями, межквартальными и внутридомовыми разводками. Гражданам — не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах. Владельцам автотранспорта — соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

051 — единая дежурно-диспетчерская служба мэрии;

289-01-47 — начальник смены ООО «НТСК»;

223-17-44 — диспетчерский пункт 1-го района тепловых сетей (Центральный, Железнодорожный районы);

261-44-37 — диспетчерский пункт 5-го района тепловых сетей (Дзержинский, Октябрьский районы).

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