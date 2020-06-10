Обглодал бульдог-убийца 9-летнего мальчика, пока его мать веселилась на вечеринке

Мать погибшего мальчика и собаки-убийцы

Трагедия произошла в Корнуолле, Великобритания, ещё год назад, но приговор был вынесен только на днях. 31-летняя Тауни Уилльямс оставила своего сына Фрэнки в фургоне с чужим псом и ушла к знакомой, соблазнившись обещаниями алкоголя и наркотиков. Посреди вечеринки мать решила проверить девятилетнего мальчика, но, вернувшись, обнаружила лишь его обезображенный труп в луже крови и спокойного бульдога, сидящего на диване, пишет The Sun.

Оказалось, это уже не первое нападение семилетнего пса на ребёнка, поэтому бульдога усыпили, а владелицу (29-летнюю Сару Тоттердел) приговорили к трём годам тюрьмы — как человека, ответственного за опасное животное, которое стало причиной смерти. Тауни осудили на два года за оставление ребёнка в опасности. Тем более у Фрэнки были проблемы с сердцем, поэтому мальчика никак нельзя было бросать одного. Судья решила, что такого наказания матери будет достаточно.

Вы заперли опасную 45-килограммовую собаку и девятилетнего мальчика в одном фургоне, а сами ушли потакать своим пагубным привычкам. Я знаю, что картина, которую вы застали после, будет преследовать вас до конца дней, как и посттравматическое расстройство.

Но отец Фрэнки — Билли Макричи — и его семья не согласны с таким решением суда, считая его слишком мягким. Тётя мальчика заявила: «Как семья Фрэнки, мы считаем, что никакой срок не будет достаточным, никакое наказание нас не удовлетворит. Ни сегодня, ни через год мы не простим Тауни за то, что бросила мальчика с собакой, о которой она ничего не знала. Она обрекла Фрэнки на такую ужасную смерть, какую сложно вообразить».