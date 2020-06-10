Беспилотный транспорт и искусственный интеллект в медицине развивать без барьеров поручил Путин

Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития информационно‑коммуникационных технологий и связи

В режиме видеоконференции Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития информационно‑коммуникационных технологий и связи 10 июня.

Президент предоставил слово Валентину Макарову, президенту некоммерческого партнёрства разработчиков программного обеспечения «Руссофт».

Дословно

В.Макаров:

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники совещания!

Для того чтобы представить себе, что произошло в индустрии во время пандемии, несколько цифр о том, с чем подошла индустрия к этому моменту.

В 2019 году, по предварительным данным, объем продаж на зарубежных рынках вырос примерно на 12 процентов, достиг 11 миллиардов долларов, а прямой экспорт из России составил примерно 7 миллиардов долларов, плюс столько же было продано на российском рынке, темпы роста – и там, и там – были примерно 10 процентов.

Началась пандемия, и мы следим за данными, которые дает нам ЦБ, и делаем сами такие исследования раз в месяц, в начале каждого месяца. В апреле и в мае вместе с АРПП приходим к следующим выводам.

Первые недели, конечно, были очень тяжелые: скачки поступлений выручки компаний колебались до 70 процентов, потом некоторая стабилизация, но, начиная с середины апреля – апрель, май, первая неделя июня – мы видим, что снижение выручки компаний-разработчиков программного обеспечения стало примерно 39, 42, 47, 40, последняя неделя – 39 процентов. То есть стабильно индустрия недополучает из экономики до 40 процентов выручки, которую бы она получала в прошлом году.

Это очень много, потому что, посмотрите, себестоимость нашей разработки включает в себя на 80 процентов фонд заработной платы: это сама зарплата плюс налоги на заработную плату. Если отнять 40 процентов, то получится, что мы вынуждены, компании реально вынуждены отправлять своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск, снижать зарплату или прибегать к увольнениям. Это очень по-разному для разных сегментов рынка: для одних компаний – 80 процентов потери, для других, может быть, 10.

Есть пять процентов компаний, которые выросли на этом кризисе, потому что предложили новые решения, которых раньше не было. Но в целом падение неизбежно, потому что наши компании являются обслуживающими экономику. И там, где падает экономика, естественно, компании, которые обслуживают эти сегменты, падают очень сильно – до 80–90 процентов, и есть случаи и банкротства компаний. Как результат, мы считаем, по данным наших опросов получается, что процентов 10, наверное, всех разработчиков, которые работали в 2019 году в индустрии, могут потерять работу, а это примерно 50 тысяч человек.

Безусловно, большая часть [специалистов] будет сразу же перехвачена другими компаниями, которые будут расти, развиваться. Большая часть пойдет работать в компании, которые выходят на экспорт, это такая серьезная возможность выживания. Но, тем не менее, многие компании пропадут фактически, будут банкротами, и мы потеряем в ряде случаев командные компетенции, то есть те компетенции, которые позволяют делать большие проекты за счет того, что накоплен большой опыт исполнения таких проектов.

Часть людей к тому же уедет, а это мы наблюдали по 2015 году, когда действительно был всплеск отъезда из России разработчиков, и в принципе сейчас возможен тоже такой вариант: это вообще невозвратные потери.

Что может последовать за этим, если не принимать мер? В первую очередь это, конечно, снижение потенциала индустрии, который сейчас чрезвычайно важен на этапе перехода к новому технологическому укладу. Потому что в этом переходе именно разработчики софта, те люди, которые создают новые ценности и, главное, инструменты цифровой трансформации, создания новых киберфизических систем, – они должны быть основой потенциала, основой развития всей страны в целом.

Очень важный аспект в этом новом технологическом укладе – уже жизнь показала, пандемия, что новые технологии, которые раньше казались, может быть, немножко технологиями будущего, приходят в жизнь. Дистанционное образование, дистанционная медицина, то, что появилось во время пандемии, дистанционная мультимодальная биометрическая идентификация человека, – все эти новые технологии стали частью нашей жизни. А за ними, безусловно, последуют другие киберфизические системы: это цифровое производство, «умная» энергетика, беспилотный транспорт.

Все эти технологии придут сюда, поэтому нам нужно иметь необходимый человеческий капитал, чтобы конкурировать с другими странами. А другие страны – Япония, США, Европейский союз, Китай – тратят уже не миллиарды, а триллионы долларов на то, чтобы в этом новом технологическом укладе завоевать лидирующие позиции.

Безусловно, нам ни в коем случае нельзя упускать этот человеческий капитал, с которым мы сейчас можем конкурировать, из страны, и делать так, чтобы он терял свою квалификацию.

Мы, к счастью, имеем возможность сравнить последствия, к которым приводит мировой кризис. По данным 2015 года, по данным 2009 года можем понять, какие могут быть последствия, а также можем предположить, какие меры могут быть эффективно приняты государством для того, чтобы предотвратить возможные последствия или может быть даже – самое главное – содействовать тому, чтобы стратегически индустрия развивалась и была готова занять одну из лидирующих позиций на мировом рынке в этом новом укладе.

<…>

В.Путин: Спасибо.

Уважаемые друзья, коллеги!

Благодарю вас за конструктивное обсуждение.

Из того, что сейчас было сказано и Министром, Председателем Правительства, губернатором, представителями бизнеса, у меня складывается впечатление, что мы одинаково мыслим, даже употребляем одни и те же обороты речи, то есть в принципе мы все исходим из понимания того, что надо делать и даже как это надо делать. Дело за малым – сделать только то, о чём мы договариваемся. Поэтому прошу коллег из Правительства внимательно проанализировать все предложения, которые прозвучали сегодня со стороны бизнеса.

Михаил Владимирович Мишустин уже сказал, что будет подготовлен комплексный план поддержки отрасли, и – я ещё раз возвращаюсь к этому – это должно быть включено в национальный план. Мы так и договорились с Председателем Правительства, что мы его доработаем в ходе совещаний с отраслями и внесём соответствующие поправки. Исхожу из того, что так и будет сделано. Прошу сделать это максимально оперативно и представить эти предложения на утверждение.

Вновь повторю: смысл такого комплекса действий должен заключаться в том, чтобы в России были созданы действительно глобально конкурентные условия для работы IT‑специалистов, чтобы они реализовывали свой творческий и предпринимательский потенциал именно здесь, дома, в стране у нас.

Со своей стороны хотел бы тоже некоторые итоги подвести нашей дискуссии, остановиться на мерах, которые требуют особого внимания и более активных действий.

Первое: необходимо последовательно развивать нормативно‑правовую базу, об этом коллеги сегодня в разных вариантах и по разному поводу уже говорили, создавать условия для долгосрочного, устойчивого развития наших высокотехнологичных компаний и предприятий. Прошу Правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного, именно конкурентного режима регулирования, включая решение по комплексному налоговому манёвру – здесь тоже об этом уже говорилось – манёвру, который стимулировал бы развитие сферы IT.

Второе: необходимо максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий. И в этой связи прошу Правительство и Госдуму ускорить доработку и принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах, так называемых регуляторных песочницах – по‑моему, кто‑то из выступающих сегодня уже об этом сказал, – когда с соблюдением всех норм и требований по безопасности на практике отрабатываются перспективные решения, такие как – уже тоже звучало здесь – беспилотный транспорт, применение искусственного интеллекта в медицине, другие технологии. Повторю, при самом, конечно, строгом контроле, но такое поле для экспериментов, безусловно, должно быть. Контроль должен быть, безусловно, но и свобода действий должна быть предоставлена коллегам, иначе как идти вперёд так называемыми непроторёнными путями? Просто невозможно.

Здесь также напомню, что в прошлом году мы утвердили долгосрочную стратегию развития искусственного интеллекта. Для её реализации необходимо принять просчитанный, пошаговый план действий. Знаю, что Правительство сейчас готовит по этому направлению отдельный федеральный проект, и прошу активизировать эту работу, в самые короткие сроки утвердить проект и приступить к его реализации.

Третье: сегодня прозвучали и конкретные предложения от представителей отрасли, я уже говорил об этом. Все они, как и сказал, должны быть проработаны в Правительстве, в том числе вопрос льготного доступа центров обработки данных к электроэнергии. Руководитель «Ростелекома», по‑моему, об этом просил. Такое решение позволит бизнесу сократить издержки, а значит, сделать свои услуги более доступными для граждан.

Уважаемые друзья, я ещё раз всех вас благодарю за содержательный разговор. Желаю успехов и очень надеюсь на то, что мы будем двигаться в нужном нам направлении, двигаться необходимыми для всех нас темпами, чтобы добиться успеха, в котором заинтересованы все: и представители бизнеса, и государства, самое главное – граждане наши в этом заинтересованы.