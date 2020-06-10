Взорвать рынок в Симферополе готовились 5 россиян. ФСБ предотвратила теракт

У задержанных изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие. По информации ФСБ, задержанные связаны с представителями радикальных украинских формирований, воюющих в Донбассе.

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму

Силовики задержали в Симферополе пятерых россиян, которые, по версии ФСБ, планировали взорвать на одном из рынков города самодельную бомбу.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Все задержанные являются гражданами России. По данным ФСБ, они планировали привести в действие самодельное взрывное устройство на одном из рынков города, а также «пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма».

У задержанных изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие. По информации ФСБ, задержанные связаны с представителями радикальных украинских формирований, воюющих в Донбассе.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (подготовка к осуществлению террористического акта, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Этими статьями предусматриваются санкции до 20 лет лишения свободы.