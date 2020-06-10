За комментарий «никакого коронавируса нет» оштрафовали на 30 тыс. рублей жительницу Свердловской области

36-летняя женщина оставила под одним из постов в паблике «Инцидент Первоуральск» комментарий о том, что все происходящее лишь «мировая игра политиков». Суд посчитал это злоупотреблением свободой.

Россиянку оштрафовали на 30 тысяч за комментарий о том, что «коронавируса нет»

Жительница Первоуральска Свердловской области оштрафована за оставленный в соцсети комментарий о том, что коронавируса не существует, пишут местные СМИ.

Женщину признали виновной по статье 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).

Ранее 36-летняя жительница Первоуральска оставила под одним из постов в паблике «Инцидент Первоуральск» комментарий о том, что «никакого коронавируса нет» и что все происходящее лишь «мировая игра политиков». Сотрудники правоохранительных органов усмотрели в словах женщины нарушение закона, нашли ее и привлекли к ответственности.

Женщина вину свою признала, но это не помогло ей избежать штрафа в размере 30 тысяч рублей. В суде пояснили, что подобные, якобы безобидные комментарии толкуются судебной системой как недостоверная общественно значимая информация под видом достоверных сведений.

Ранее в Нижегородской области следователи завели уголовное дело после публикации в Сети видеоролика с призывом болеющим COVID не звонить в скорую помощь, «а то увезут и убьют». В ролике мужчина утверждал, что после того, как пациента увозят в больницу, ему «один укол делают — и все, убивают».