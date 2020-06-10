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За комментарий «никакого коронавируса нет» оштрафовали на 30 тыс. рублей жительницу Свердловской области

21:34 10.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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36-летняя женщина оставила под одним из постов в паблике «Инцидент Первоуральск» комментарий о том, что все происходящее лишь «мировая игра политиков». Суд посчитал это злоупотреблением свободой.

За комментарий никакого коронавируса нет оштрафовали на 30 тыс. рублей жительницу Свердловской области
Россиянку оштрафовали на 30 тысяч за комментарий о том, что «коронавируса нет»

Жительница Первоуральска Свердловской области оштрафована за оставленный в соцсети комментарий о том, что коронавируса не существует, пишут местные СМИ.

Женщину признали виновной по статье 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).

Ранее 36-летняя жительница Первоуральска оставила под одним из постов в паблике «Инцидент Первоуральск» комментарий о том, что «никакого коронавируса нет» и что все происходящее лишь «мировая игра политиков». Сотрудники правоохранительных органов усмотрели в словах женщины нарушение закона, нашли ее и привлекли к ответственности.

Женщина вину свою признала, но это не помогло ей избежать штрафа в размере 30 тысяч рублей. В суде пояснили, что подобные, якобы безобидные комментарии толкуются судебной системой как недостоверная общественно значимая информация под видом достоверных сведений.

Ранее в Нижегородской области следователи завели уголовное дело после публикации в Сети видеоролика с призывом болеющим COVID не звонить в скорую помощь, «а то увезут и убьют». В ролике мужчина утверждал, что после того, как пациента увозят в больницу, ему «один укол делают — и все, убивают».

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