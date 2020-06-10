10.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Жестоким назвали задержание руководителей ТЭЦ-3 из-за разлива топлива в «Норникеле»

22:07 10.06.2020 Фото: СКР
0

В СКР полагают, что несмотря на аварийное состояние, резервуар с ведома директора, главного инженерам и его зама в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться. В результате этого произошла авария.

Жестоким назвали задержание руководителей ТЭЦ 3 из за разлива топлива в Норникеле
СКР ходатайствует об аресте задержанных

По уголовному делу о разливе нефти в Норильске задержаны подозреваемые из числа руководителей ТЭЦ-3 АО «НТЭК». Об этом 10 июня сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленного объекта – резервуара хранения дизельного топлива, повлекшего разлив находящегося в нем дизельного топлива в объеме не менее 21163 куб.м., в Норильске.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что с 2018 года конструкция разрушенного резервуара требовала проведения капитального ремонта. Между тем в ноябре 2018 года резервуар в нарушение установленного порядка в отсутствие требующегося заключения экспертизы промышленной безопасности был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексея Степанова актом, утвержденным директором данного предприятия Павлом Смирновым.

В последующем было получено заключение экспертизы промышленной безопасности, согласно которому резервуар № 5 не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности и может эксплуатироваться при условии выполнения ряда ремонтных мероприятий. Однако, несмотря на аварийное состояние, резервуар с ведома директора ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Смирнова, главного инженера предприятия Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться. В результате этого произошла авария.

За необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта 2 категории негативного воздействия на окружающую среду сегодня указанные лица задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия).

В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Задержание директора ТЭЦ-3, главного инженера и его заместителя, о котором сообщил Следственный комитет, в «Норникеле» посчитали неоправданно жесткой мерой. Об этом РБК заявил вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Николай Уткин.

«Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии», — пояснил он.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливо задержали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как будут выдавать аттестат за 9 класс в 2020 году, если отменили ОГЭ? 84
23:35 10-06-2020
Как будут выдавать аттестат за 9 класс в 2020 году, если отменили ОГЭ?
Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 92
23:34 10-06-2020
Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
БердскПообещал туалет министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов в обновленном за 37 млн руб. городском парке Бердска 6
23:34 10-06-2020
Пообещал туалет министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов в обновленном за 37 млн руб. городском парке Бердска
БердскКогда отменят самоизоляцию в Новосибирской области: стенограмма губернатора Травникова 10 июня 1
23:30 10-06-2020
Когда отменят самоизоляцию в Новосибирской области: стенограмма губернатора Травникова 10 июня
Владимир Жириновский требует посадить на 12 лет актера Михаила Ефремова
23:24 10-06-2020
Владимир Жириновский требует посадить на 12 лет актера Михаила Ефремова
Неблагоприятные дни магнитных бурь в июне 2020 года: Как вылечить метеозависимость 2
23:24 10-06-2020
Неблагоприятные дни магнитных бурь в июне 2020 года: Как вылечить метеозависимость
БердскКогда снимут самоизоляцию и ограничения в Новосибирской области и в Бердске, объявил губернатор Травников
23:20 10-06-2020
Когда снимут самоизоляцию и ограничения в Новосибирской области и в Бердске, объявил губернатор Травников
БердскЭто просто ад - жизнь с этими знаками Зодиака. Их 4. Ты вошел в их число?
23:16 10-06-2020
Это просто ад - жизнь с этими знаками Зодиака. Их 4. Ты вошел в их число?
БердскГотовь ведра и тазы: Отключат холодную воду 11 июня из-за аварии на колодце в Микрорайоне Бердска 3
23:13 10-06-2020
Готовь ведра и тазы: Отключат холодную воду 11 июня из-за аварии на колодце в Микрорайоне Бердска
Бердск«Совсем с ума посходили, товарищи, градоначальники»: Недовольны переносом Дня города жители Бердска 16
23:00 10-06-2020
«Совсем с ума посходили, товарищи, градоначальники»: Недовольны переносом Дня города жители Бердска