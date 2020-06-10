Жестоким назвали задержание руководителей ТЭЦ-3 из-за разлива топлива в «Норникеле»

В СКР полагают, что несмотря на аварийное состояние, резервуар с ведома директора, главного инженерам и его зама в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться. В результате этого произошла авария.

СКР ходатайствует об аресте задержанных

По уголовному делу о разливе нефти в Норильске задержаны подозреваемые из числа руководителей ТЭЦ-3 АО «НТЭК». Об этом 10 июня сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленного объекта – резервуара хранения дизельного топлива, повлекшего разлив находящегося в нем дизельного топлива в объеме не менее 21163 куб.м., в Норильске.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что с 2018 года конструкция разрушенного резервуара требовала проведения капитального ремонта. Между тем в ноябре 2018 года резервуар в нарушение установленного порядка в отсутствие требующегося заключения экспертизы промышленной безопасности был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексея Степанова актом, утвержденным директором данного предприятия Павлом Смирновым.

В последующем было получено заключение экспертизы промышленной безопасности, согласно которому резервуар № 5 не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности и может эксплуатироваться при условии выполнения ряда ремонтных мероприятий. Однако, несмотря на аварийное состояние, резервуар с ведома директора ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Смирнова, главного инженера предприятия Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться. В результате этого произошла авария.

За необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта 2 категории негативного воздействия на окружающую среду сегодня указанные лица задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия).

В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Задержание директора ТЭЦ-3, главного инженера и его заместителя, о котором сообщил Следственный комитет, в «Норникеле» посчитали неоправданно жесткой мерой. Об этом РБК заявил вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Николай Уткин.

«Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии», — пояснил он.