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Покончить с собой пытался Ефремов, сообщил телеграм-канал Mash

22:16 10.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Mash со ссылкой на источники утверждает, что помимо бригад скорой помощи к актеру Михаилу Ефремову приезжал и психиатр. Якобы «скорая» увидела признаки суицида.

Покончить с собой пытался Ефремов, сообщил телеграм канал Mash
При задержании Ефремова на квартире друзей

Телеграм-канал Mash сообщает, что актер Михаил Ефремов, возможно, пытался покончить с собой после ДТП в центре Москвы, жертвой которого стал случайный водитель.

Ранее сообщалось, что первую половину дня 9 июня Ефремов провел в квартире своей подруги актрисы Дарьи Белоусовой (именно поэтому следствие решило, что он пытался скрыться — находился не по адресу прописки). Туда же, в квартиру дома в Казарменном переулке несколько раз вызывали скорую помощь. Сообщалось, что Ефремов чувствовал себя плохо (об этом он заявлял позднее и на допросе — жаловался на давление, из-за чего получить показания было непросто), но врачи не увидели поводов для госпитализации.

Mash со ссылкой на источники утверждает, что помимо бригад скорой к Ефремову приезжал и психиатр.

«Скорая увидела признаки суицида, — говорится в сообщении. — И после этого вызвала на место психиатров».

Сообщается, что прибывшим на место специалистам актер заявил, что ничего не помнит, а также не может объяснить, что у него за следы на шее.

В среду СМИ сообщили, что Ефремову собираются назначить психиатрическую экспертизу. Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

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От редакции

Играл роль или переживал?

Аноним, 10 июня 2020 23:02
Суицид признак психического растройства. Щас подзатянут дело и лечением ограничатся

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