В луже нашли паспорт на имя Герасимова Александра Валентиновича. Документ высушили

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Виктор Николаевич:

Найден паспорт на Герасимова Александра Валентиновича, страховое свидетельство и страховой полис. Найден в районе Поповке в луже. Его высушили. Обращаться по телефону 8 993 996 2754