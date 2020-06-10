В рубрику «Сообщи свои новости» написал Виктор Николаевич:
Найден паспорт на Герасимова Александра Валентиновича, страховое свидетельство и страховой полис. Найден в районе Поповке в луже. Его высушили. Обращаться по телефону 8 993 996 2754
В луже нашли паспорт на имя Герасимова Александра Валентиновича. Документ высушили
22:26 10.06.2020
Обращаться по телефону 8 993 996 2754.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Виктор Николаевич:
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