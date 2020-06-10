10.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Пьяный авиадебошир материл бортпроводников и полицейских в Толмачево

22:38 10.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Самолет рейса Новосибирск-Екатеринбург не взлетел, пока неадекватного пассажира не сняли с борта. Теперь ему грозит наказание по двум статьям.

Пьяный авиадебошир материл бортпроводников и полицейских в Толмачево
Дебошира сняли с самолета и доставили в пункт полиции в аэропорту

В аэропорту Толмачево полицейские задержали авиадебошира, сообщил в среду, 10 июня, в сибирском управлении МВД на транспорте.

В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что экипажу самолета, вылетающего в Екатеринбург, требуется помощь сотрудников транспортной полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.

Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения при посадке выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров.

Нарушителя общественного порядка задержали и доставили в дежурную часть, где он начал оскорблять полицейских, находящихся при выполнении служебных обязанностей.

В отношении дебошира составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

— Кроме того, следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Напился, потому что боится летать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как будут выдавать аттестат за 9 класс в 2020 году, если отменили ОГЭ? 84
23:35 10-06-2020
Как будут выдавать аттестат за 9 класс в 2020 году, если отменили ОГЭ?
Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 92
23:34 10-06-2020
Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
БердскПообещал туалет министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов в обновленном за 37 млн руб. городском парке Бердска 6
23:34 10-06-2020
Пообещал туалет министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов в обновленном за 37 млн руб. городском парке Бердска
БердскКогда отменят самоизоляцию в Новосибирской области: стенограмма губернатора Травникова 10 июня 1
23:30 10-06-2020
Когда отменят самоизоляцию в Новосибирской области: стенограмма губернатора Травникова 10 июня
Владимир Жириновский требует посадить на 12 лет актера Михаила Ефремова
23:24 10-06-2020
Владимир Жириновский требует посадить на 12 лет актера Михаила Ефремова
Неблагоприятные дни магнитных бурь в июне 2020 года: Как вылечить метеозависимость 2
23:24 10-06-2020
Неблагоприятные дни магнитных бурь в июне 2020 года: Как вылечить метеозависимость
БердскКогда снимут самоизоляцию и ограничения в Новосибирской области и в Бердске, объявил губернатор Травников
23:20 10-06-2020
Когда снимут самоизоляцию и ограничения в Новосибирской области и в Бердске, объявил губернатор Травников
БердскЭто просто ад - жизнь с этими знаками Зодиака. Их 4. Ты вошел в их число?
23:16 10-06-2020
Это просто ад - жизнь с этими знаками Зодиака. Их 4. Ты вошел в их число?
БердскГотовь ведра и тазы: Отключат холодную воду 11 июня из-за аварии на колодце в Микрорайоне Бердска 3
23:13 10-06-2020
Готовь ведра и тазы: Отключат холодную воду 11 июня из-за аварии на колодце в Микрорайоне Бердска
Бердск«Совсем с ума посходили, товарищи, градоначальники»: Недовольны переносом Дня города жители Бердска 16
23:00 10-06-2020
«Совсем с ума посходили, товарищи, градоначальники»: Недовольны переносом Дня города жители Бердска