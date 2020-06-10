Пьяный авиадебошир материл бортпроводников и полицейских в Толмачево

Самолет рейса Новосибирск-Екатеринбург не взлетел, пока неадекватного пассажира не сняли с борта. Теперь ему грозит наказание по двум статьям.

Дебошира сняли с самолета и доставили в пункт полиции в аэропорту

В аэропорту Толмачево полицейские задержали авиадебошира, сообщил в среду, 10 июня, в сибирском управлении МВД на транспорте.

В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что экипажу самолета, вылетающего в Екатеринбург, требуется помощь сотрудников транспортной полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.

Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения при посадке выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров.

Нарушителя общественного порядка задержали и доставили в дежурную часть, где он начал оскорблять полицейских, находящихся при выполнении служебных обязанностей.

В отношении дебошира составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

— Кроме того, следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.