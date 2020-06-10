Парад 24 июня в Новосибирске будет — зачем?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Виталий:

Прочитал на Тайга.инфо, что 24 июня в Новосибирске всё-таки состоится парад. При этом на трибуне будет только 28 человек (как понимаю, не дворники). Полиция заблокирует все подходы к площади, все лазейки. Многие области отказались от проведения такого \»парада\». Вопрос — зачем и кому нужен этот бесполезный и безлюдный марш?