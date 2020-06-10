В рубрику «Сообщи свои новости» написал Виталий:
Прочитал на Тайга.инфо, что 24 июня в Новосибирске всё-таки состоится парад. При этом на трибуне будет только 28 человек (как понимаю, не дворники). Полиция заблокирует все подходы к площади, все лазейки. Многие области отказались от проведения такого \»парада\». Вопрос — зачем и кому нужен этот бесполезный и безлюдный марш?
Парад 24 июня в Новосибирске будет — зачем?
22:34 10.06.2020
Многие области отказались от проведения такого \»парада\». Вопрос — зачем и кому нужен этот бесполезный и безлюдный марш?
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Виталий:
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От редакции
Надо провести парад?
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